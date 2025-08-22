A "megosztott" dunaújvárosi piac

A gyümölcsök közül a szilva az, amelyik esélyes arra, hogy eltegyük befőttnek, vagy lekvárt készítsünk belőle, annak az ára ugyanis 490 és 690 forint között mozog kilónként. (Sárgabarackban ne is gondolkodjunk, 2000 forint alatt kilóját nem nagyon kaphatjuk meg.) Kápia viszont van bőven, méghozzá egészen olcsón a dunaújvárosi piacon.

Az almapaprika és kápia is van bőven, többféleképpen készíthetjük el őket

Fotó: Agárdy Csaba

Kétféle kápia, keverhetjük is

Viszont megjelent a savanyításra váró paprikák közül a cseresznye és az alma is. A cseresznyepaprika kilója elég borsos, 1490 forint, de az alma kilójáért csak 790 forintot kell leszurkolnunk, sőt, ha zsákosan vesszük, akkor tíz kilogramm csak 6900 forint. Van már jalapeno is, ennek kilója 2490 forint. Édes kápiát 590-ért csípőset pedig 750 forintért vételezhetünk. A két utóbbi kombinációjából remek paprikakrémet lehet készíteni, ehhez adunk is egy kis segítséget. A hozzávalók esetünkben kápiapaprika (70 dkg édes, 30 dkg csípős), só (20-25 dkg), fokhagyma (5 dkg). Az elkészítés első lépései: a paprikákat megmossuk, kicsumázzuk, feldaraboljuk és aprítógéppel felaprítjuk, hozzáadjuk a fokhagymanyomón átdolgozott fokhagymát, végül a sóval elkeverjük. Hagyjuk állni - akár egy éjszakán át -, hogy a só feloldódjon, és a paprika leve lecsöpögjön. Ezután két-három deciliteres csavaros üvegekbe tesszük, mivel a só nemcsak ízesíti a krémünket, hanem tartósítja is, akár két-három évig is elállhat.