Kalózkodás és jótékonykodás
Ahoj kalózok! címmel játékfesztivált szervez az Útkeresés Segítő Szolgálat. Az esemény időpontja augusztus 26. kedd, 9 és 12 óra között.
A Bartók Béla út 6/B alatt várják a kalózkodásra vágyókat
Fotó: utkereses-dunaujvaros.hu
A játékfesztiválra az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársai Dunaújvárosban, a Bartók Béla út 6/B alatti épületben várják az érdeklődőket. A gyerekekre kincskeresés, ügyességi játékok (pallón futás, zsákban ugrálás, kötélhúzás) vár. A szelfipontokon igazi kalózokká válhatnak a résztvevők.
Adománygyűjtés, jótékonykodás
A rendezvényhez városi szintű adománygyűjtés kapcsolódik, amelynek célja, hogy a rászoruló diákok méltóképpen kezdhessék meg az iskolát – táskával, cipővel, ruhával, írószerekkel.