Iskolakezdés

38 perce

Kalózkodás és jótékonykodás

Ahoj kalózok! címmel játékfesztivált szervez az Útkeresés Segítő Szolgálat. Az esemény időpontja augusztus 26. kedd, 9 és 12 óra között.

Agárdy Csaba
Kalózkodás és jótékonykodás

A Bartók Béla út 6/B alatt várják a kalózkodásra vágyókat

Fotó: utkereses-dunaujvaros.hu

A játékfesztiválra az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársai Dunaújvárosban, a Bartók Béla út 6/B alatti épületben várják az érdeklődőket. A gyerekekre kincskeresés, ügyességi játékok (pallón futás, zsákban ugrálás, kötélhúzás) vár. A szelfipontokon igazi kalózokká válhatnak a résztvevők. 

jótékonykodás
A játékfesztivál egyben jótékonykodás is

Adománygyűjtés, jótékonykodás

A rendezvényhez városi szintű adománygyűjtés kapcsolódik, amelynek célja, hogy a rászoruló diákok méltóképpen kezdhessék meg az iskolát – táskával, cipővel, ruhával, írószerekkel.

 

