Kalózkodás és jótékonykodás

A játékfesztiválra az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársai Dunaújvárosban, a Bartók Béla út 6/B alatti épületben várják az érdeklődőket. A gyerekekre kincskeresés, ügyességi játékok (pallón futás, zsákban ugrálás, kötélhúzás) vár. A szelfipontokon igazi kalózokká válhatnak a résztvevők.

A játékfesztivál egyben jótékonykodás is

Adománygyűjtés, jótékonykodás

A rendezvényhez városi szintű adománygyűjtés kapcsolódik, amelynek célja, hogy a rászoruló diákok méltóképpen kezdhessék meg az iskolát – táskával, cipővel, ruhával, írószerekkel.