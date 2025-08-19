augusztus 19., kedd

Jazz Part

1 órája

Világszínvonal Kulcson

Címkék#kulcsi#Szakcsi Jr Trió#hajóállomás

A Szakcsi Jr. Trió zenélt vasárnap este a kulcsi hajóállomáson. A jazz kedvelői remekül érezhették magukat.

Agárdy Csaba
Világszínvonal Kulcson

Szakcsi Jr. a billentyűknél

Fotó: Agárdy Csaba

A Szakcsi Jr. Trió három jazzzenész család tagjaiból verbuválódott. Ifj. Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Lakatos Pecek Krisztián (nagybőgő), Balázs Elemér (dob) alkotják a formációt. 

jazz
A Szakcsi Jr. Trió: Szakcsi Lakatos Béla, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. Három kiváló jazz-zenész
Fotó: Agárdy Csaba

Remek jazzeste volt

Kulcson egy kicsit családias volt a hangulat a hajóállomáson, de akik a vasárnap kora esti programjuknak ezt a jazzkoncertet választották, nem  csalódtak, világszínvonalú előadást hallgathattak, tekinthettek meg. Nem véletlen, hogy a Brasso Visitor így írt róluk: " „Első osztályú magyar jazz. A Szakcsi Trió előadása egy kifinomultan elegáns színpadi remekmű. Hangszínezetük leleményes. Játékuk technikailag hibátlan, magabiztos és teljesen egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes improvizációs tehetséget tükröz. "

