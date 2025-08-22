Két intézményben találtak baktériumot, de az ivóvíz biztonságos maradt

Az elmúlt hetekben két székesfehérvári intézmény vízhálózatában is baktériumot mutattak ki, ezért a Fejérvíz Zrt. közleményben reagált a felmerült aggodalmakra, írja a feol.hu. A társaság hangsúlyozta: a várost ellátó vízbázis, a vízkészletek és a közüzemi ivóvízhálózat mindenben megfelel a magyar és uniós előírásoknak, a szolgáltatott ivóvíz biztonságosan fogyasztható.

Nincs ok aggodalomra: megfelelő az ivóvíz Székesfehérváron.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Tiszta és ellenőrzött ivóvíz folyik a fehérvári csapokból

A cég kiemelte, hogy a két intézménynél jelentkező probléma az épületek belső vezetékrendszeréből eredt, amelynek karbantartása az adott ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a feladata. A Fejérvíz felelőssége a közműhálózat szolgáltatási határáig tart, azon belül pedig folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét. A mintavételeket a népegészségügyi hatóság vizsgálja, és az eredmények rendre kifogástalan minőséget mutatnak.

Mint ismert, augusztusban előbb a Szent György Kórházban, majd nem sokkal később az Árpád Technikumban találtak baktériumot a belső vízhálózatban. Mindkét esetben azonnali fertőtlenítést rendeltek el, a Fejérvíz pedig az épületek előtti hálózati szakaszon is mintát vett, amelyek igazolták: a közüzemi rendszerben tiszta és jó minőségű a víz.

A szolgáltató közleménye azzal zárul, hogy legfontosabb feladatuk továbbra is az, hogy minden fogyasztó folyamatosan biztonságos, kifogástalan ivóvízhez jusson.

