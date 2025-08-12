Rácalmás
1 órája
Itt is vadásznak majd a vérszívókra
Rácalmáson 2025. augusztus 15-én, napnyugta után végzik el az országos központi szúnyoggyérítés keretében a földi kémiai védekezést.
Rossz idő esetén a munkálatok augusztus 16-án vagy 17-én kerülnek pótlásra. A beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szert, illetve Deltasect Plus 20 ULV koncentrátumot használnak. A készítmény emberre és más melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, azonban a méhekre kifejezetten ártalmas - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata.
