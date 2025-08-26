augusztus 26., kedd

1 órája

Iskolakezdés előtt egy kis kalózkodás

Az Útkeresés Segítő Szolgálat újabb jótékonysági akciót szervezett. Ezúttal az iskolakezdéshez nyújtottak hetvenkét családnak segítséget.

Agárdy Csaba
A támogatók jóvoltából hetvenkét gyerek iskolakezdése lesz gondmentes

Fotó: Agárdy Csaba

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók Béla úti épületében és udvarán készültek az iskolakezdéshez az érintettek. Mészárosné Libor Ágnes, az intézmény vezetője elmondta, 72 gyerek van náluk nyilvántartva, de mindenki előtt nyitva az ajtójuk. 

iskolakezdés
Balszélen Mészárosné Libor Ágnes, mellette Árgyelán Anikó. Az utóbbi a főszervezője volt az iskolakezdési akciónak
Fotó: Agárdy Csaba

Iskolakezdés előtt játékfesztivál

– A hangsúly a tanszeradományok kiosztásán van, de a mai délelőttöt egy tematikus napba, játékfesztiválba kereteztük, aminek elnevezése Ahoj kalózok! Az intézmény udvarát átalakítottuk egy kalózhajóvá. 

Itt a gyerekek különböző feladatokat hajthatnak végre, és idézőjelbe téve, jutalomként kapják az iskolakezdéshez szükséges tanszereket 

– Nagyon köszönjük a Hankook, az Érted Vagyunk 1987 Alapítvány, a Második Reformkor Alapítvány, a Kóró virág, ajándék és írószerüzlet, és a dunaújvárosi emberek segítségét. Arról se feledkezzünk el, hogy a mai nap főszervezője a családsegítő Árgyelán Anikó.

A Hankook kiemelkedő támogatója volt az eseménynek, ezúttal közel 2.5 millió forinttal járult az akcióhoz. A vállalat immár tizedik éve támogatja az Útkeresés Segítő Szolgálat munkáját.

– Idén is hatalmas segítséget jelent számunkra a Hankook támogatása, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között kezdhessék az iskolát. Nagy öröm számunkra, hogy immár egy évtizede számíthatunk a helyi vállalat elkötelezett támogatására, amely jelentős segítséget nyújt a rászoruló családoknak – mondta Mészárosné Libor Ágnes.

Az eseményt Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester nyitotta meg, majd Mészárosné Libor Ágnes adta ki a vezényszót: Induljon a játék! ...és a játék megindult.

 

