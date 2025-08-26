A Szívkikötők szerzője mesél az írásról és az olvasásról

Az ősz egyik különleges kulturális programja várja az irodalomkedvelőket Rácalmáson. Szeptember 8-án 17 órától az Irodalmi kávézó soron következő vendége Kapinya Viktória, a Szívkikötők és a Panel boogie című könyvek szerzője. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban rendezett esten az írónővel Schmidt-Czetli Ágnes, A magyar szerzőkért vezetője beszélget.

Kapinya Viktória lesz az irodalmi kávézó vendége Rácalmáson

Az est során szó lesz az írás öröméről és kihívásairól, az olvasás mindennapokban betöltött szerepéről, és természetesen a regények kulisszatitkai sem maradnak titokban. A közönség bepillantást nyerhet abba, hogyan születnek meg Kapinya Viktória történetei, és mi inspirálja legújabb műveit.

A beszélgetést dedikálás követi, így a résztvevők nemcsak élményekkel, hanem személyre szóló aláírással is gazdagodhatnak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a könyvtárba egy tartalmas, hangulatos irodalmi délutánra.