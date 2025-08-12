augusztus 12., kedd

A hőség miatt itt változik a nyitvatartás

A rendkívüli melegre való tekintettel az Intercisa Múzeum, valamint a Római Kőtár és Romkert 2025. augusztus 12. és 15. között rövidített nyitvatartással fogadja a látogatókat.

Duol.hu

Ebben az időszakban a kiállítások 14 óráig tekinthetők meg. A döntés célja, hogy a látogatók és a dolgozók is biztonságosabb, kellemesebb körülmények között tölthessék idejüket a múzeumban a nyári hőség idején. Az Intercisa Múzeum munkatársai minden érdeklődő megértését és rugalmasságát köszönik, és továbbra is szeretettel várják a látogatókat a nyitvatartási időn belül.

Intercisa Múzeum
Forrás: Intercisa Múzeum Facebook-oldala

 

 

