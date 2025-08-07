Római élmények Kulcson az Intercisa Múzeummal

Gyerekeknek kézműves foglalkozásokat kínálnak: pénteken 10 órától tőr készítés, szombaton 10 órától pajzs készítés, délután pedig 14 órától babérkoszorú készítés várja az alkotni vágyókat. A résztvevők saját készítésű alkotásokkal és élményekkel térhetnek haza. A foglalkozások regisztrációhoz kötöttek, a részletek a Minerva Facebook oldalán érhetők el. Az eseményen Dr. Szabó Antal Tibor régész-muzeológus „Róma katonái” című előadása is kiemelt programként szerepel. Az Intercisa Múzeum mellett a szervezők számos további érdekes programmal várják a látogatókat, hogy együtt élhessék át a római kor izgalmas világát a Kulcsi Hajóállomáson.

Forrás: Intercisa Múzeum Facebook oldala