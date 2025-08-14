1 órája
Sokan nem tudják, pedig ezek a szűrővizsgálatok teljesen ingyen elérhetők
Sokan panaszkodnak, hogy nehéz bejutni szakrendelésekre, ezért gyakran drága magánrendeléseket keresnek fel.
A szűrővizsgálatok lényege, hogy a tünet- és panaszmentes embereknél rendszeres időközönként elvégzett vizsgálatokkal még a betegség kialakulása előtt felismerjék a kóros állapotokat. Az utóbbi években a szakellátás több ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségét is biztosítja, amelyek háziorvosi beutalóval igénybe vehetők – írta társlapunk a teol.hu.
Ingyenes szűrővizsgálatok, amelyeket érdemes igénybe venni:
- Mammográfia: A 45–65 éves nők kétévente kapnak behívót ingyenes mellrákszűrésre.
- Méhnyakszűrés: 25–65 éves nőknek háromévente jár a citológiai vizsgálat, indokolt esetben évente is elvégezhető.
- Vastagbélszűrés: 50–70 évesek kétévente ingyenes székletvér-tesztre kapnak meghívót; pozitív eredmény esetén a kolonoszkópia is térítésmentes.
- Tüdőszűrés: Minden 40 év feletti személy évente egyszer részt vehet röntgen-tüdőszűrésen, akár beutaló nélkül.
- Cukorbetegség ellenőrzés: Elhízottak, terhességi diabétesz után állók számára HbA₁c vizsgálat kérhető háziorvosi beutalóval.
- Szemészeti vizsgálat diabéteszeseknek: Évente ingyenes fundus-vizsgálat a retinopátia kiszűrésére.
- HIV, szifilisz, hepatitis B és C szűrés: Név nélküli, ingyenes vizsgálat a Semmelweis Egyetem STD Centrumában, beutaló nélkül.
- Teljes vérkép: Évente kétszer ingyenesen elvégezhető, a rejtett vérszegénység és gyulladások felderítésére.
- Nagylabor: Cukorbetegség, magas vérnyomás vagy pajzsmirigy-betegség esetén máj-, vese-, lipid- és hormonparaméterek ellenőrzése háziorvosi beutalóval.
- Csontsűrűség-vizsgálat (DEXA): Menopauza utáni nőknek, krónikus szteroidkezelés alatt állóknak vagy korábbi töréses betegeknek ingyenes.
- Prosztatarák-szűrés (PSA): 50 év felettieknek ajánlott, háziorvosi indoklással már 45 éves kortól kérhető.
Dunaújvárosban az Országos Népegészségügyi Mozgósítási Staféta program is egyértelművé tette, hogy a megelőző szűrővizsgálatok és az egészségmegőrzést szolgáló kezdeményezések kiemelt fontosságúak a város életében.
Ezek a szűrővizsgálatok kulcsfontosságúak a betegségek korai felismerésében és a megelőzésben – érdemes élni velük!
