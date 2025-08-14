augusztus 14., csütörtök

Egészségmegőrzés

12 órája

Sokan nem tudják, pedig ezek a szűrővizsgálatok teljesen ingyen elérhetők

Sokan panaszkodnak, hogy nehéz bejutni szakrendelésekre, ezért gyakran drága magánrendeléseket keresnek fel.

Duol.hu

A szűrővizsgálatok lényege, hogy a tünet- és panaszmentes embereknél rendszeres időközönként elvégzett vizsgálatokkal még a betegség kialakulása előtt felismerjék a kóros állapotokat. Az utóbbi években a szakellátás több ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségét is biztosítja, amelyek háziorvosi beutalóval igénybe vehetők – írta társlapunk a teol.hu.

ingyenes szűrővizsgálatok
Ingyenes szűrővizsgálatok a betegségek korai felismeréséért.
Forrás: Canva

 Ingyenes szűrővizsgálatok, amelyeket érdemes igénybe venni:

  • Mammográfia: A 45–65 éves nők kétévente kapnak behívót ingyenes mellrákszűrésre.
  • Méhnyakszűrés: 25–65 éves nőknek háromévente jár a citológiai vizsgálat, indokolt esetben évente is elvégezhető.
  • Vastagbélszűrés: 50–70 évesek kétévente ingyenes székletvér-tesztre kapnak meghívót; pozitív eredmény esetén a kolonoszkópia is térítésmentes.
  • Tüdőszűrés: Minden 40 év feletti személy évente egyszer részt vehet röntgen-tüdőszűrésen, akár beutaló nélkül.
  • Cukorbetegség ellenőrzés: Elhízottak, terhességi diabétesz után állók számára HbA₁c vizsgálat kérhető háziorvosi beutalóval.
  • Szemészeti vizsgálat diabéteszeseknek: Évente ingyenes fundus-vizsgálat a retinopátia kiszűrésére.
  • HIV, szifilisz, hepatitis B és C szűrés: Név nélküli, ingyenes vizsgálat a Semmelweis Egyetem STD Centrumában, beutaló nélkül.
  • Teljes vérkép: Évente kétszer ingyenesen elvégezhető, a rejtett vérszegénység és gyulladások felderítésére.
  • Nagylabor: Cukorbetegség, magas vérnyomás vagy pajzsmirigy-betegség esetén máj-, vese-, lipid- és hormonparaméterek ellenőrzése háziorvosi beutalóval.
  • Csontsűrűség-vizsgálat (DEXA): Menopauza utáni nőknek, krónikus szteroidkezelés alatt állóknak vagy korábbi töréses betegeknek ingyenes.
  • Prosztatarák-szűrés (PSA): 50 év felettieknek ajánlott, háziorvosi indoklással már 45 éves kortól kérhető.
     

Dunaújvárosban az Országos Népegészségügyi Mozgósítási Staféta program is egyértelművé tette, hogy a megelőző szűrővizsgálatok és az egészségmegőrzést szolgáló kezdeményezések kiemelt fontosságúak a város életében.

Ezek a szűrővizsgálatok kulcsfontosságúak a betegségek korai felismerésében és a megelőzésben – érdemes élni velük!

Teljes cikk itt olvasható.

 

