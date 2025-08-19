augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

34 perce

Ingyenes egészségprogram lesz a Szent Pantaleon Kórházban

Címkék#kórház#szűrőviszgálat#Dunaújváros

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet idén is csatlakozik a Fizioterápia Világnapjához, és különleges programokkal várja az érdeklődőket.

Duol.hu

Szeptember 8-án, hétfőn reggel 8 órától a kórház földszinti auditóriumában előadások, valamint gyógytornászok által vezetett könnyed átmozgató gyakorlatsorok színesítik a programot. A részvétel díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának weboldalán lehet elvégezni.

Az intézmény hangsúlyozta: a gyógytornász–fizioterapeuták munkája messze túlmutat a mozgásszervi rehabilitáción. Jelentős szerepet vállalnak többek között a kardiológiai, légzőszervi és nőgyógyászati területek prevenciójában és helyreállításában is. Éppen ezért különösen érdemes kihasználni a világnap alkalmából szervezett, szakemberek által vezetett, ingyenes programokat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu