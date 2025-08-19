Ingyenes egészségprogram lesz a Szent Pantaleon Kórházban

Szeptember 8-án, hétfőn reggel 8 órától a kórház földszinti auditóriumában előadások, valamint gyógytornászok által vezetett könnyed átmozgató gyakorlatsorok színesítik a programot. A részvétel díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának weboldalán lehet elvégezni.

Az intézmény hangsúlyozta: a gyógytornász–fizioterapeuták munkája messze túlmutat a mozgásszervi rehabilitáción. Jelentős szerepet vállalnak többek között a kardiológiai, légzőszervi és nőgyógyászati területek prevenciójában és helyreállításában is. Éppen ezért különösen érdemes kihasználni a világnap alkalmából szervezett, szakemberek által vezetett, ingyenes programokat.