Vízállás
46 perce
Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél
Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.
Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 0 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 18 centiméter, a víz hőmérséklete 21,9 Celsius-fok, Dunaújvárosnál -9 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -127 centiméter, a víz hőmérséklete 22,0 Celsius-fok.
