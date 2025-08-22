Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél -4 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 17 centiméter, a víz hőmérséklete 22,4 Celsius-fok, Dunaújvárosnál -9 centiméter, a víz hőmérséklete 22,4 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -126 centiméter, a víz hőmérséklete 22,6 Celsius-fok.