Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 0 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 20 centiméter, a víz hőmérséklete 22,8 Celsius-fok, Dunaújvárosnál -6 centiméter, a víz hőmérséklete 23,0 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -122 centiméter, a víz hőmérséklete 23,2 Celsius-fok.