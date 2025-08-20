Vízállás
44 perce
Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél
Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.
Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 1 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 21 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok, Dunaújvárosnál -5 centiméter, a víz hőmérséklete 22,7 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -120 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok.
