Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 1 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 21 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok, Dunaújvárosnál -5 centiméter, a víz hőmérséklete 22,7 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -120 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok.