Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 6 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 26 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 1 centiméter, a víz hőmérséklete 22,7 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -115 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok.