Vízállás
5 perce
Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél
Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.
Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 13 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 33 centiméter, a víz hőmérséklete 23,2 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 8 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -106 centiméter, a víz hőmérséklete 23,1 Celsius-fok.
