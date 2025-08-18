Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 13 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 33 centiméter, a víz hőmérséklete 23,2 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 8 centiméter, a víz hőmérséklete 22,9 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -106 centiméter, a víz hőmérséklete 23,1 Celsius-fok.