Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 18 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 38 centiméter, a víz hőmérséklete 23,6 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 13 centiméter, a víz hőmérséklete 23,2 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -102 centiméter, a víz hőmérséklete 23,3 Celsius-fok.