Vízállás
1 órája
Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél
Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.
Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 35 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 53 centiméter, a víz hőmérséklete 23,0 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 36 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -86 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius-fok.
