Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 102 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 118 centiméter, a víz hőmérséklete 21,6 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 93 centiméter, a víz hőmérséklete 21,0 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál -6 centiméter, a víz hőmérséklete 21,1 Celsius-fok.