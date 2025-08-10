Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 122 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 137 centiméter, a víz hőmérséklete 20,8 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 112 centiméter, a víz hőmérséklete 20,3 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál 17 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius-fok.