Vízállás
57 perce
Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél
Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.
Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 170 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 183 centiméter, a víz hőmérséklete 20,2 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 159 centiméter, a víz hőmérséklete 19,3 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál 70 centiméter, a víz hőmérséklete 19,8 Celsius-fok.
