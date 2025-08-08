augusztus 8., péntek

Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Címkék#vízállás#duna#duna vízállása

Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 170 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 183 centiméter, a víz hőmérséklete 20,2 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 159 centiméter, a víz hőmérséklete 19,3 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál 70 centiméter, a víz hőmérséklete 19,8 Celsius-fok.

 

