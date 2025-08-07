Így alakult a Duna vízszintje Fejér vármegyénél

Mutatjuk, hogyan alakult a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján.

Reggelre a Duna vízállása Ercsinél 204 centiméter, a víz hőmérsékletéről nincs adat, Adonynál 214 centiméter, a víz hőmérséklete 20,2 Celsius-fok, Dunaújvárosnál 187 centiméter, a víz hőmérséklete 19,4 Celsius-fok, míg Dunaföldvárnál 97 centiméter, a víz hőmérséklete 20,0 Celsius-fok.