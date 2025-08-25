augusztus 25., hétfő

Lajos, Patrícia névnap

Emlékezés

1 órája

Zarándokok dunaújvárosi állomása (videóval, képgalériával)

Címkék#Mohács#II Lajos#dunaújvárosi#zarándok#huszár

Idén már kilencedik alkalommal járják végig lovas zarándokok II. Lajos király seregének útvonalát Érdtől Mohácsig. A Tolna vármegyei Rády József huszárbandérium hetedszer teszi meg az utat.

Agárdy Csaba
Zarándokok dunaújvárosi állomása (videóval, képgalériával)

A lovascsoport délelőtt érkezett a Béke térhez

Fotó: Agárdy Csaba

A huszárbandérium II. Lajos seregének mintegy 200 kilométeres útvonalát járja végig lóháton Érdtől Mohácsig. Ugyanis ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg 1526-ban, hogy azután augusztus 29-én Mohácson összecsapjon a  török haderővel, és végül megsemmisítő vereséget szenvedjen. A csata után máig tisztázatlan körülmények között II. Lajos is odaveszett. 

huszárbandérium
A huszárbandérium már hetedszer emlékezett a Lajos köveknél
Fotó: Agárdy Csaba

A huszárbandérium és a nemzeti szalag

A csatára emlékező lovas zarándokok tegnap délelőtt érkeztek Dunaújvárosba, hiszen a magyar sereg útba ejtette Pentelét. Ennek emlékére a Béke téren két Lajos kő áll,  amire ilyenkor a huszárbandérium és az önkormányzat képviselője nemzeti színű szalagot köt. Ezúttal a zarándokok vezetője, Vercse László és Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármester tették meg ezt. Vercse László hírportálunknak elmondta, augusztus 23-án indultak Érdről, és augusztus 29-én a csatavesztés napján érkeznek meg Mohácsra. Végig lóháton teszik meg az utat, az éjszakákat csónakházakban, iskolai tornatermekben, sátrakban töltik. Arra pedig különösen büszkék, hogy az ő lovasuk az ország legidősebb lovasa, a 82 éves Hesz János.

A lovascsoport bő fél órát töltött a dunaújvárosi emlékhelynél, a Lajos köveknél, majd folytatta útját Mohács felé.

Huszárok emlékezése Mohácsra

Fotók: Agárdy Csaba
