Hungarikum-kiállítás lesz Kisapostagon

„Mivel jelenleg 96 Hungarikum szerepel a hivatalos listán, terveink szerint – anyagi lehetőségeinktől függően – három részletben rendeznénk meg Kisapostagon a Hungarikum-kiállítást, szorosan kapcsolódva az önkormányzati rendezvényekhez” – mondta Baranyi-Kásás Margit, az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány vezetője.

Hungarikum-kiállítás is része a programoknak

Az első esemény augusztus 30-án, a Halászléfőző versennyel és nyárbúcsúztatóval egybekötve valósul meg, ahol bemutatásra és kóstoltatásra kerülnek olyan Hungarikumok, mint például a pálinka, Unicum, Törley pezsgő, Egri és Tokaji borok, fröccs, szikvíz, bajai és tiszai halászlé, kürtős kalács, lángos, magyar akácméz. Emellett megjelennek majd jellegzetes fűszerek is, mint a kalocsai és szegedi fűszerpaprika, Piros Arany, makói hagyma, valamint kézműves értékek, például a kalocsai népművészet. Színpadi produkcióként csárdástánc, tárogató- és cimbalomzene, valamint táncház is színesíti majd a programot. Ezen kívül a szervezők egy kvízműsort is terveznek a hungarikumokhoz kapcsolódóan. Az eseményt 13 órakor Varga Gábor, térségünk országgyűlési képviselője nyitja meg, aki a rendezvény fővédnöke s.

A második alkalomra a Szüreti bál idején kerülne sor, ahol kóstolók és bemutatók lesznek többek között Csabai és Gyulai kolbászból, Pick és Herz téliszalámiból, gulyáslevesből, pozsonyi kifliből. Továbbá kiállításon keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők olyan Hungarikumokkal, mint a karikás ostor, cifraszűr vagy különféle népművészeti munkák. Az esti tombola keretében Dobostorta és Szőregi rózsatövek is kisorsolásra kerülnek.

„A Községháza Kultúrtermében elhelyezett Hungarikumokat ábrázoló fotók és kísérő szövegek egészen decemberig, a Falukarácsony idejéig megtekinthetők lesznek. A gyermekeket is szeretnénk bevonni: szaloncukorral és magyar népmesékkel készülünk számukra” – tette hozzá Baranyi-Kásás Margit.

A programsorozat célja, hogy a közönség közelebb kerüljön a magyar tradicionális értékekhez és jobban megismerje, értékelje azokat. „Reméljük, hogy Alapítványunk is hozzá tud járulni ehhez a célhoz a helyi szinten nagyszabásúra tervezett rendezvényekkel” – zárta gondolatait az alapítvány vezetője.