46 perce
Hőségriasztás: még a legedzettebbeket is padlóra küldheti a kánikula
Csütörtök nulla órától vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. A hőségriasztás idején fokozottan figyelni kell az egészségvédelemre és a biztonsági szabályok betartására.
A hőségriasztás a legmagasabb riasztási fokozat, ami már jó egészségi állapot mellett is komoly terhelést jelent a szervezetnek. A HungaroMet előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet több helyen meghaladja a 27 Celsius-fokot, és a legmelegebb órákban 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
Tippek és óvintézkedések a harmadfokú hőségriasztás idejére
A rendkívüli melegben a szervezet hamar kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig gyorsan rosszulléthez vezethet.
A közlemény szerint kerülni kell az alkohol-, koffein- és cukortartalmú italokat, mivel ezek növelik a kiszáradás veszélyét.
A hétvégére és szabadtéri programokra indulóknak javasolt a kánikulára való tudatos felkészülés: árnyék vagy hűtött hely keresése, valamint a tűző nap elkerülése a legmelegebb órákban.
Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem, mivel az autók belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ilyen eset észlelésekor a 112-es segélyhívót kell értesíteni. Utazás, kirándulás vagy fesztivál esetén ajánlott az élelmiszerek jól zárható hűtőtáskában történő tárolása.
A közlemény emlékeztetett: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek fokozottan érzékenyek a hőterhelésre, ezért gondoskodni kell róluk, és figyelni egymásra.
Az aktuális hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők.
Tanácsok hőségriasztás esetére
Ahogy ezt már korábban megírtuk folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen.
- Munkahelyen, vízparton vagy utazás közben is mindig legyen kéznél víz. Gondoskodjanak az ásványi anyagok pótlásáról is.
- Kerüljék a közvetlen napsugárzást 11 és 15 óra között! Akik tehetik, a déli órákban kerüljék a tűző napot. Kerüljék a legmelegebb órákban a kültéri sportolást, nehéz fizikai munkát, kertészkedést. Lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak!
- Fontos, hogy a megvásárolt, hűtést igénylő élelmiszereket minél rövidebb ideig tegyük ki a melegnek, mivel a magas hőmérséklet elősegíti a kórokozók, például a Salmonella, valamint más romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodását. Gyorsan romlandó élelmiszerek – például nyers hús, húskészítmények, tej és tejtermékek – szállításához használjunk hűtőtáskát. Ha az étel elszíneződött, nyálkás állaga lett, vagy kellemetlen a szaga, ne fogyasszák el.
- Az autósok óvatosan közlekedjenek, mivel a nagy meleg rájuk is kedvezőtlen hatással lehet. A szabadságukat vízparton töltők is kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat mielőtt a vízbe mennek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, mert a magas testhőmérséklet káros lehet a magzatra.
Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben
A tűzgyújtási tilalom az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még kijelölt tűzrakóhelyeken is érvényes. A száraz növényzet miatt a legkisebb szikra is tüzet okozhat. Saját kertben lehet bográcsozni, grillezni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
Idén eddig 8106 szabadtéri tűz keletkezett, 55 ember sérült meg, és 93 millió négyzetméternyi terület égett le.
A nagy hőség a kémények huzatát is csökkentheti, így nyílt égésterű vízmelegítők esetén szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat.