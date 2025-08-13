Hőségriasztás: még a legedzettebbeket is padlóra küldheti a kánikula

A hőségriasztás a legmagasabb riasztási fokozat, ami már jó egészségi állapot mellett is komoly terhelést jelent a szervezetnek. A HungaroMet előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet több helyen meghaladja a 27 Celsius-fokot, és a legmelegebb órákban 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Az ország egész területére harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

Fotó: Barillo_Images

Tippek és óvintézkedések a harmadfokú hőségriasztás idejére

A rendkívüli melegben a szervezet hamar kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig gyorsan rosszulléthez vezethet.

A közlemény szerint kerülni kell az alkohol-, koffein- és cukortartalmú italokat, mivel ezek növelik a kiszáradás veszélyét.

A hétvégére és szabadtéri programokra indulóknak javasolt a kánikulára való tudatos felkészülés: árnyék vagy hűtött hely keresése, valamint a tűző nap elkerülése a legmelegebb órákban.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem, mivel az autók belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ilyen eset észlelésekor a 112-es segélyhívót kell értesíteni. Utazás, kirándulás vagy fesztivál esetén ajánlott az élelmiszerek jól zárható hűtőtáskában történő tárolása.

A közlemény emlékeztetett: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek fokozottan érzékenyek a hőterhelésre, ezért gondoskodni kell róluk, és figyelni egymásra.

Az aktuális hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők.

Tanácsok hőségriasztás esetére Ahogy ezt már korábban megírtuk folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen. Munkahelyen, vízparton vagy utazás közben is mindig legyen kéznél víz. Gondoskodjanak az ásványi anyagok pótlásáról is.

Kerüljék a közvetlen napsugárzást 11 és 15 óra között! Akik tehetik, a déli órákban kerüljék a tűző napot. Kerüljék a legmelegebb órákban a kültéri sportolást, nehéz fizikai munkát, kertészkedést. Lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak!

Fontos, hogy a megvásárolt, hűtést igénylő élelmiszereket minél rövidebb ideig tegyük ki a melegnek, mivel a magas hőmérséklet elősegíti a kórokozók, például a Salmonella, valamint más romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodását. Gyorsan romlandó élelmiszerek – például nyers hús, húskészítmények, tej és tejtermékek – szállításához használjunk hűtőtáskát. Ha az étel elszíneződött, nyálkás állaga lett, vagy kellemetlen a szaga, ne fogyasszák el.

Az autósok óvatosan közlekedjenek, mivel a nagy meleg rájuk is kedvezőtlen hatással lehet. A szabadságukat vízparton töltők is kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat mielőtt a vízbe mennek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, mert a magas testhőmérséklet káros lehet a magzatra.

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben

A tűzgyújtási tilalom az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még kijelölt tűzrakóhelyeken is érvényes. A száraz növényzet miatt a legkisebb szikra is tüzet okozhat. Saját kertben lehet bográcsozni, grillezni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Idén eddig 8106 szabadtéri tűz keletkezett, 55 ember sérült meg, és 93 millió négyzetméternyi terület égett le.

A nagy hőség a kémények huzatát is csökkentheti, így nyílt égésterű vízmelegítők esetén szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat.