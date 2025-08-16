Nyári veszély: a hőség hatásai és a megelőzés módjai!

A megfigyelések szerint a nagy meleg hatására gyakran jelentkezhet fáradtság, indokolatlan kimerültségérzet, fejfájás, valamint álmosság. Emellett a fülledt levegő további stresszt ró a szervezetre, így jól láthatóak a hőség veszélyei még az egészséges szervezet számára is.

A nap intenzív sugárzása és a magas hőmérséklet együtt növelik a hőség veszélyeit.

Forrás: Canva

Hőség veszélyei a szív- és érrendszeri betegségekre

A szív- és érrendszeri problémákkal küzdők esetében gyakoribb a szédülés, a vérnyomás ingadozása, valamint a keringési zavarok felerősödése. Előfordulhat vizesedés, nehézlégzés, akár fulladás is. A napsugárzás erőssége mellett a hőguta, a kiszáradás és a leégés kockázata is jelentős, ezért fontos a megfelelő védelem biztosítása, a sok folyadék fogyasztása, valamint a közvetlen napozás elkerülése a déli és kora délutáni órákban.

Forrás: koponyeg.hu