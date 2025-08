Életveszély az utakon: a nyári hőség halálos defektet okozhat!

A felhevült aszfalt és a tartós hőhatás következtében az abroncsok gyorsabban melegednek fel, ami megnöveli a durrdefekt esélyét. Egyre gyakoribb, hogy hosszabb utakon, például az autópályán, az abroncs túlhevül a hőség következtében és hirtelen tönkremegy – írta társlapunk a teol.hu.

A hőség miatt különösen fontos a gumiabroncsok állapotának ellenőrzése.

Forrás: Canva

Hőség esetén így óvja gumiabroncsait

Sokan próbálnak takarékoskodni azzal, hogy téli abroncsot használnak nyáron is, pedig ez komoly hiba. A téli gumik anyaga melegben túlzottan meglágyul, ami hosszabb fékutat és rosszabb irányíthatóságot eredményez. Ráadásul gyorsabban is kopnak, így a spórolás végül többletköltséget és balesetveszélyt jelenthet. A szakértők legalább kéthetenként javasolják a guminyomás ellenőrzését, hideg állapotban, a gyártó előírásainak megfelelően. A nem megfelelő nyomás különösen nagy melegben növeli a túlmelegedés és a defekt kockázatát. A hőhatás csökkentése érdekében érdemes árnyékban vagy mélygarázsban parkolni, napellenzőt és világos üléshuzatot használni, valamint kerülni a tűző napon végzett autómosást. A fényezés megóvásához UV-védelmet nyújtó wax is ajánlott.

A biztonság érdekében nyáron is csak jó állapotú, évszaknak megfelelő nyári abroncs használata javasolt.

