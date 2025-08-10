23 órája
Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra
Kisapostag új díszpolgára nemcsak orvosként, hanem a falu életének aktív alakítójaként is ismert. Dr. Horváth Ágota neve egyet jelent az önzetlenséggel, a hagyományok megőrzésével és a közösség szolgálatával.
Kevés szebb és meghatóbb elismerés létezik annál, mint amikor az embert a saját közössége emeli ki és öleli magához. Azok, akik nap mint nap látják tetteit, ismerik élete apró rezdüléseit, tudják, mennyi szív és lélek rejlik a mindennapi cselekedetek mögött. Egy kis faluban, mint Kisapostag, ez az elismerés még különlegesebb, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, és az emberi kapcsolatoknak más a súlya, más a mélysége. Dr. Horváth Ágota, a település mosolygós, szerethető alakja, nemrég vehette át a Díszpolgári címet. Ennek kapcsán ültünk le vele beszélgetni hivatásról, elhivatottságról, hagyományokról és a közösségről, amelyhez szívvel-lélekkel tartozik.
Dr. Horváth Ágota Díszpolgári címe
– Meglepődött, amikor megtudta, hogy Ön kapja a Díszpolgári címet?
– Hatalmas meglepetés volt. Amikor a polgármester úr közölte velem a hírt, egyszerűen sírva fakadtam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon – legalábbis én még annak érzem magam – ekkora megtiszteltetés érhet. Én csak tettem a dolgomat, sosem vártam érte elismerést. Akkor döbbentem rá igazán, mennyi minden történt az elmúlt években, amikor elkezdtük sorra venni a polgármester úrral a közös emlékeket. Rengeteg mindenben vettem részt, ami nekem természetes volt, de talán kívülről mégis láthatóbb, mennyi mindent jelentett ez a falunak. De én sosem magamat helyeztem előtérbe, mindig a közösséget. Mert mindig ott akartam lenni, ahol szükség volt rám.
Gyökerek és gyermekkori emlékek
– Hol született? Kisapostagon nőtt fel?
– Nem, Nyíregyházán születtem. De nagyon pici voltam, amikor elköltöztünk onnan. Édesapám a dunaújvárosi papírgyárban kapott munkát. Akkoriban indult a gyárban a dobozgyártás, és őt kérték meg, hogy művezetőként tanítsa be a munkásokat. Így kerültünk Dunaújvárosba. Féléves voltam, amikor ideköltöztünk, úgyhogy mondhatni, majdnem tősgyökeres dunaújvárosi vagyok.
– És Kisapostag mikor került a képbe?
– 1987-ben vettük meg a telket Kisapostagon. A szüleim nagyon szerettek volna kimenni vidékre, mert ők maguk is vidéken nevelkedtek, és hiányzott nekik a természet közelsége. Hogy miért pont Kisapostag lett, nem is tudom pontosan. Talán mert gyönyörű hely, csendes, nyugodt, és akkoriban már sok fejlesztés történt itt, vonzóvá vált a település. Akkor még azon az utcán, ahol mi építkeztünk, egyetlen ház sem állt. Tízéves voltam, amikor elkezdtünk építkezni, és tizenkettő, amikor kiköltöztünk.
Sport, zene és a gyerekkor ritmusa
– Milyen volt a gyerekkora?
– Sportiskolás voltam, a Ságvári Endre Általános Iskolában, atlétika tagozatra jártam. Versenyeztem országos szinten, sőt néha nemzetközi versenyekre is kijutottunk. Heti több edzésünk volt, sokszor hétvégén versenyekre utaztunk. Nagyon hosszú ideig, huszonhat évig sportoltam aktívan.
A zene pedig mindig ott volt mellette. Gimnáziumban és egyetemen is zongoráztam, nagyon szerettem a zenét, kikapcsolt, feltöltött. És persze ott volt a tánc…
„Táncoslábú huszárkisasszony”
– Úgy hallottam, a faluban külön nevet is kapott gyerekkorában. Igaz ez?
– Igen, a szüreti bálok idején a faluban „Táncoslábú huszárkisasszonynak” hívtak. Ez onnan ered, hogy kislányként mindig is szerettem táncolni. Emlékszem, pici gyerekként édesapám lábán táncoltam vele, úgy tanultam meg az első lépéseket. Szüleim is a tánc révén ismerkedtek meg, szóval nálunk ez egy családi szerelem. Gyerekkoromban imádtam a szüreti bálok hangulatát, ott voltam a táncos lányok között.
Másrészt a lovak miatt is kaptam ezt a nevet. Gyerekkoromban lóháton jártam a falut, a szüreti felvonulásokon is lovagoltam. Így lettem egyszerre a tánc és a lovaglás miatt a falu ’táncoslábú huszárkisasszonya’.
– És a tánc megmaradt később is?
– Igen. Egyetemistaként megláttam egy hirdetést latin- és standardtánc-tanfolyamról, és rögtön jelentkeztem. Hat éven át tanultam, nagyon élveztem. A tánc kikapcsolt, fejlesztette a koordinációt, és a zene mindig közel állt hozzám.
Gyerekkori álom: az orvosi hivatás
– Mikor döntötte el, hogy orvos lesz?
– Már általános iskola ötödik osztályában kijelentettem a szüleimnek, hogy belőlem orvos lesz. Furcsán néztek rám, mert a családban senki nem dolgozott egészségügyben – csak egy unokanővérem volt nővér Szegeden. De édesanyám nagyon sokat volt beteg, sok műtéten esett át, és engem gyerekként nagyon megérintett a kórház világa. Az ott dolgozó orvos személyisége olyan hatással volt rám, hogy akkor éreztem: segíteni szeretnék én is másokon.
A gimnáziumban tudatosan készültem erre, latin szakra jártam. Elsőre nem vettek fel az egyetemre, így közben elvégeztem egy kereskedő és boltvezető képzést és a családi zöldségesben dolgoztam, ami a Schalbert alapítvány közösségi háza lett. Másodszorra sikerült a felvételim, és Pécsre kerültem. A boltban tudtam meg egy vásárlótól, hogy felvettek, mire hazaértem már Édesanyám is tudta a jó hírt.
Egyetem, sport és hivatás
– Milyen volt az egyetemi élet?
– Pécs kisebb, barátságos egyetemi város, nekem nagyon tetszett. Az egyetem alatt is sportoltam: az atlétika után triatlont kezdtem, hosszú távú váltófutásokon indultunk, és persze a tánc is megmaradt. A tanulás mellett mindig volt helye a mozgásnak és a zenének.
– És amikor végzett, visszatért ide?
– Igen. Az egyetem elvégzése után visszatértem, és immár huszonhárom éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom. Soha nem bántam meg. A gyerekkori álmom teljesült ezzel a hivatással. Először sebészként dolgoztam.
Mentőzés és rehabilitáció
– Dolgozott mentősként is, igaz?
– Igen, hét és fél évig mentőztem. Ez egy nagyon kemény, de tanulságos időszak volt. A mentőzés állandóan felfokozott állapot, ahol perceken múlik egy ember élete. Az adrenalin tartotta ott az embert, és az, hogy tudtam: közvetlenül segítek, azonnal látható az eredménye.
– Később miért váltott rehabilitációra?
– Egy továbbképzésen találkoztam a nyiroködémás betegek ellátásával. Nagyon megtetszett az a fajta gondolkodás, ahogyan komplexen kezelik a pácienst. Ez egy másik világ, de ugyanúgy hivatás lett belőle.
Közösségi szolgálat
– Az orvosi munka mellett közéleti szerepet is vállalt. Önkéntes munkában is részt vett.
– Igen. A 2013-as árvíz idején homokzsákokat töltöttem a polgárőrökkel, miközben édesanyám pogácsát sütött a védekezőknek. Akkor találkoztam közelebbről a nemzetőrökkel, először csak újraélesztési oktatást tartottam nekik, aztán ott ragadtam. Később a Baracsi Önkéntes Tűzoltóság tagja lettem, elvégeztem a tűzoltóképzést is. Voltam bevetésen is – kemény munka, de nem csak az erő számít, hanem a hozzáállás, a tudás és a kitartás is.
– Hogyan került kapcsolatba az önkormányzattal?
– Két cikluson át voltam önkormányzati képviselő. Az első ciklusban csak tagként, a másodikban már a pénzügyi bizottság elnökeként. Akkoriban még szűkösek voltak a lehetőségek, sokat kellett mérlegelni, mire jusson forrás. Elsősorban a szociális területekre kellett figyelmet fordítanunk: a civil szervezetek támogatása, a rászorulók segítése mindig elsődleges volt. Akkoriban – bár ez már igazán régen volt – sokszor nehézségekbe ütköztünk.
Ennek ellenére hál’ Istennek rendkívül összetartó, jó képviselő-testület dolgozott együtt. Minden fontos döntést át tudtunk beszélni, és egymást támogatva igyekeztünk olyan határozatokat hozni, amelyek a falu fejlődését szolgálták.
Ha jól emlékszem, a ciklusom vége felé már napirenden volt a csatornázás kérdése, illetve a reptérrel kapcsolatos területi ügyek is előkerültek. De bevallom őszintén, ennyi év távlatából már nem tudnék minden konkrét témát felsorolni. Ami viszont biztos, hogy mindig a falu érdekeit tartottuk szem előtt, még akkor is, ha szűkösek voltak a lehetőségeink.
Hagyományőrzés és a falusi élet szeretete
– Fontos Önnek a hagyományok ápolása is, igaz?
– Nagyon. Gyermekkoromban a hagyományok természetes részei voltak az életnek: a locsolkodás, a szüreti felvonulás, a közösségi ünnepek. Felnőttként is fontosnak tartottam, hogy ez ne vesszen el. A hagyományok közösséget építenek. Megmutatják, honnan jövünk, mik a gyökereink. Ezért szeretném, ha a fiatalok is tovább vinnék őket. Édesanyám már napokkal a húsvét előtt készül a locsolkodásra, süt, főz, izgul. Szerencsére jönnek a fiatalok és meglocsolnak bennünket. Jó érzés ez!
Lovak, föld és kert
– A lovak is mindig részei voltak az életének?
– Igen. Gyerekkoromban eladtuk a malacokat a földvári vásárban, én pedig beleszerettem ott egy lóba. Addig győzködtem apukámat, míg megvettük. Anyukám majdnem infarktust kapott, amikor lóval tértünk haza. Később négy-öt lovunk is volt. Édesapámtól mindent megtanultam: szántani, lovat betörni, istállót rendben tartani.
- Ma már csak egy kisebb kert maradt, de a föld szeretete nem múlt el. Ha ki akarom kapcsolni a gondolataimat, kimegyek a kertbe. Ott minden más tempóban zajlik, ott megnyugszik az ember.
Magánélet
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Nem volt könnyű a társválasztás, nehéz volt olyat találni, aki teljesen el tud fogadni egy parasztlányt, aki továbbtanult. Aki a kórház után hazaérve gumicsizmát húz és kapálni megy. Szerencsére egy orvosi továbbképzésen megtaláltam a társam. A vőlegényemmel közösen tervezzük most az esküvőt, és mindenképpen Kisapostagon szeretnénk maradni. Gyermeket már nem tervezünk. Ahogy teltek az évek, a munka mindig előtérbe került, később betegségek is közbeszóltak. Ha valamit másképp csinálnék, az talán ez lenne: előbb kellett volna a családnak prioritást adni. De akkor, abban az időben más volt a fontossági sorrendem.
Kisapostag és a közösség ereje
– Mit jelent Önnek Kisapostag?
– Mindent. Ez a falu különleges. Itt olyan közösség van, ahol az emberek összetartanak, ahol a legkisebb segítségért is hálásak. Itt könnyű jót tenni. A párom is azt mondta, ő még ilyen faluban nem járt. Nem mennék innen sehova.
