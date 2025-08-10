Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra

Kevés szebb és meghatóbb elismerés létezik annál, mint amikor az embert a saját közössége emeli ki és öleli magához. Azok, akik nap mint nap látják tetteit, ismerik élete apró rezdüléseit, tudják, mennyi szív és lélek rejlik a mindennapi cselekedetek mögött. Egy kis faluban, mint Kisapostag, ez az elismerés még különlegesebb, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, és az emberi kapcsolatoknak más a súlya, más a mélysége. Dr. Horváth Ágota, a település mosolygós, szerethető alakja, nemrég vehette át a Díszpolgári címet. Ennek kapcsán ültünk le vele beszélgetni hivatásról, elhivatottságról, hagyományokról és a közösségről, amelyhez szívvel-lélekkel tartozik.

Dr. Horváth Ágota a díszpolgári cím átadásakor

– Meglepődött, amikor megtudta, hogy Ön kapja a Díszpolgári címet?

– Hatalmas meglepetés volt. Amikor a polgármester úr közölte velem a hírt, egyszerűen sírva fakadtam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon – legalábbis én még annak érzem magam – ekkora megtiszteltetés érhet. Én csak tettem a dolgomat, sosem vártam érte elismerést. Akkor döbbentem rá igazán, mennyi minden történt az elmúlt években, amikor elkezdtük sorra venni a polgármester úrral a közös emlékeket. Rengeteg mindenben vettem részt, ami nekem természetes volt, de talán kívülről mégis láthatóbb, mennyi mindent jelentett ez a falunak. De én sosem magamat helyeztem előtérbe, mindig a közösséget. Mert mindig ott akartam lenni, ahol szükség volt rám.

Gyökerek és gyermekkori emlékek

– Hol született? Kisapostagon nőtt fel?

– Nem, Nyíregyházán születtem. De nagyon pici voltam, amikor elköltöztünk onnan. Édesapám a dunaújvárosi papírgyárban kapott munkát. Akkoriban indult a gyárban a dobozgyártás, és őt kérték meg, hogy művezetőként tanítsa be a munkásokat. Így kerültünk Dunaújvárosba. Féléves voltam, amikor ideköltöztünk, úgyhogy mondhatni, majdnem tősgyökeres dunaújvárosi vagyok.

– És Kisapostag mikor került a képbe?

– 1987-ben vettük meg a telket Kisapostagon. A szüleim nagyon szerettek volna kimenni vidékre, mert ők maguk is vidéken nevelkedtek, és hiányzott nekik a természet közelsége. Hogy miért pont Kisapostag lett, nem is tudom pontosan. Talán mert gyönyörű hely, csendes, nyugodt, és akkoriban már sok fejlesztés történt itt, vonzóvá vált a település. Akkor még azon az utcán, ahol mi építkeztünk, egyetlen ház sem állt. Tízéves voltam, amikor elkezdtünk építkezni, és tizenkettő, amikor kiköltöztünk.