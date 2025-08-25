Komoly támogatással új lépcsők épülnek a Kikötői-öbölben

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület honlapjának tájékoztatása szerint az utóbbi években több konferenciát is rendeztek a dunaújvárosi horgász- és vízi turizmus fejlesztése érdekében. Tették ezt azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a város egyik turisztikai attrakcióját karolják fel, és ennek megvalósításáért igyekeznek mindent megtenni. Ehhez szólítottak meg lehetséges támogatókat, hogy segítsenek a megvalósításokban. A fejlesztések horgászok által már régóta várt egyik eleme most helyi vállalatok támogatásával kézzel foghatóvá válik.

A horgászok sokkal kényelmesebben és biztonságosabban közelíthetik meg a partot az új lépcsőkön

Fotó: DSHE

Jobb körülmények a horgászoknak

A Kikötői-öböl város felőli részén az étvizedekkel ezelőtt telepített lépcsők mára tönkrementek, ezért nagyon nehéz, vagy balesetveszélyes a kövezésen át megközelíteni a partot. Ide új lépcsőket szeretne építeni a DSHE, amihez a Ferrobeton vállalat ingyen felajánlott 42 darab előregyártott, 6 méter hosszú és 2,5 méter széles vasbeton lépcsőt. Ezeket az öböl város felőli oldalának rézsűjére szeretnék elhelyezni. Nem kis feladat volt a mintegy 210 tonna összsúlyú elemek leszállítása, ebben a Dunagép nyújtott segítséget, akik rendkívül jutányos áron végezték el a feladatot, ezzel is segítve a civil szervezetet.