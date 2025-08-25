augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Komoly támogatással új lépcsők épülnek a Kikötői-öbölben

Címkék#Ferrobeton#Kikötői-öbölben#DSHE#fejlesztés#támogatás#horgászat#Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület egy fontos és régen várt fejlesztés első komoly lépését könyvelhette el, ami a Kikötői-öböl város felőli részén új lépcsők építését jelenti.

Gallai Péter

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület honlapjának tájékoztatása szerint az utóbbi években több konferenciát is rendeztek a dunaújvárosi horgász- és vízi turizmus fejlesztése érdekében. Tették ezt azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a város egyik turisztikai attrakcióját karolják fel, és ennek megvalósításáért igyekeznek mindent megtenni. Ehhez szólítottak meg lehetséges támogatókat, hogy segítsenek a megvalósításokban. A fejlesztések horgászok által már régóta várt egyik eleme most helyi vállalatok támogatásával kézzel foghatóvá válik.

Horgászok
A horgászok sokkal kényelmesebben és biztonságosabban közelíthetik meg a partot az új lépcsőkön
Fotó: DSHE

Jobb körülmények a horgászoknak

A Kikötői-öböl város felőli részén az étvizedekkel ezelőtt telepített lépcsők mára tönkrementek, ezért nagyon nehéz, vagy balesetveszélyes a kövezésen át megközelíteni a partot. Ide új lépcsőket szeretne építeni a DSHE, amihez a Ferrobeton vállalat ingyen  felajánlott 42 darab előregyártott, 6 méter hosszú és 2,5 méter széles vasbeton lépcsőt. Ezeket az öböl város felőli oldalának rézsűjére szeretnék elhelyezni. Nem kis feladat volt a mintegy 210 tonna összsúlyú elemek leszállítása, ebben a Dunagép nyújtott segítséget, akik rendkívül jutányos áron végezték el a feladatot, ezzel is segítve a civil szervezetet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu