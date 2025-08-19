A hőhullámok próbára teszik a kontinens áramszolgáltatását

A euronews cikke szerint a hőhullámokkal való megbirkózás nem csupán energiaforrás kérdése: rugalmas hálózatokra, energiatárolásra és okos rendszerszabályozásra is szükség van.

A hőhullámok megviselik az ember szervezetét, de az áramellátásra is hatással vannak

Fotó: Ahmet Misirligul

Növekvő hűtési igény – ugrásszerű áramfogyasztás

Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy nő a légkondicionálók és egyéb hűtési eszközök használata is. Az Ember's energetikai agytröszt elemzése szerint a júliusi hőhullám alatt Spanyolországban mintegy 14%-kal nőtt az áramfelhasználás, míg Franciaországban és Németországban is jelentős csúcsidőszaki terhelés keletkezett.

Ez a trend összhangban van azzal, hogy az EU-ban a légkondicionálók száma 1990 óta a 15-szörösére nőtt – 2030-ra várhatóan meghaladja a 100 millió darabot.

Bár a háztartási energiafogyasztásban a klímaberendezések még csak 0,6%-os részesedéssel bírnak, területi különbségek jelentősek: Olaszország egymaga az EU teljes klímafogyasztásának egyharmadát adja, míg a sorban Görögország, Franciaország, Spanyolország és Németország követi.

Termelési oldalon is kihívás – különösen a hőhullámok alatt

A meleg időjárás nemcsak a fogyasztási oldalt terheli, hanem a termelés megbízhatóságát is veszélyezteti. A hőhullám idején – június 28. és július 2. között – Franciaország 18 nukleáris reaktorából 17-nél kapacitáscsökkentés vagy teljes leállás történt, különösen a Rhône és a Garonne folyó mentén.

A háttérben egyszerű fizika áll: a reaktorok hűtéséhez felhasznált folyóvíz már eleve magas hőmérsékletű volt, így nem tudta hatékonyan elvezetni a felesleges hőt. Ráadásul az ökológiai hatások sem elhanyagolhatók – a túlmelegedett víz visszabocsátása veszélyeztetheti a helyi élővilágot is.

A hőhullámok rámutattak az elosztórendszerek sebezhetőségére is

Olaszország több városában – Róma, Firenze, Milánó, Bergamo – részleges áramszüneteket tapasztaltak, amit részben a megnövekedett kereslet, részben az elöregedett, föld alatti kábelek túlmelegedése okozott. A magas külső hőmérséklet miatt a vezetékek nem tudták megfelelően leadni a hőt, így a hálózat túlterhelődött.