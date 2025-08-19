augusztus 19., kedd

Európa forróságban

57 perce

A hőhullámok próbára teszik a kontinens áramszolgáltatását

Címkék#napenergia rendszer#áramszünet#hőhullám

Dél-Franciaországban, Horvátországban és Magyarországon is több helyen meghaladták a 40 °C-ot. Az idei nyár újabb extrém hőhullámokat hozott Európába. A forróság azonban nemcsak az egészséget és közérzetet terheli, hanem egyre komolyabb kihívást jelent az energiaellátás stabilitására is.

Duol.hu

A euronews cikke szerint a hőhullámokkal való megbirkózás nem csupán energiaforrás kérdése: rugalmas hálózatokra, energiatárolásra és okos rendszerszabályozásra is szükség van. 

hőhullámok
A hőhullámok megviselik az ember szervezetét, de az áramellátásra is hatással vannak
Fotó: Ahmet Misirligul

Növekvő hűtési igény – ugrásszerű áramfogyasztás

Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy nő a légkondicionálók és egyéb hűtési eszközök használata is. Az Ember's energetikai agytröszt elemzése szerint a júliusi hőhullám alatt Spanyolországban mintegy 14%-kal nőtt az áramfelhasználás, míg Franciaországban és Németországban is jelentős csúcsidőszaki terhelés keletkezett.

Ez a trend összhangban van azzal, hogy az EU-ban a légkondicionálók száma 1990 óta a 15-szörösére nőtt – 2030-ra várhatóan meghaladja a 100 millió darabot.

Bár a háztartási energiafogyasztásban a klímaberendezések még csak 0,6%-os részesedéssel bírnak, területi különbségek jelentősek: Olaszország egymaga az EU teljes klímafogyasztásának egyharmadát adja, míg a sorban Görögország, Franciaország, Spanyolország és Németország követi.

Termelési oldalon is kihívás – különösen a hőhullámok alatt

A meleg időjárás nemcsak a fogyasztási oldalt terheli, hanem a termelés megbízhatóságát is veszélyezteti. A hőhullám idején – június 28. és július 2. között – Franciaország 18 nukleáris reaktorából 17-nél kapacitáscsökkentés vagy teljes leállás történt, különösen a Rhône és a Garonne folyó mentén.

A háttérben egyszerű fizika áll: a reaktorok hűtéséhez felhasznált folyóvíz már eleve magas hőmérsékletű volt, így nem tudta hatékonyan elvezetni a felesleges hőt. Ráadásul az ökológiai hatások sem elhanyagolhatók – a túlmelegedett víz visszabocsátása veszélyeztetheti a helyi élővilágot is.

A hőhullámok rámutattak az elosztórendszerek sebezhetőségére is

Olaszország több városában – Róma, Firenze, Milánó, Bergamo – részleges áramszüneteket tapasztaltak, amit részben a megnövekedett kereslet, részben az elöregedett, föld alatti kábelek túlmelegedése okozott. A magas külső hőmérséklet miatt a vezetékek nem tudták megfelelően leadni a hőt, így a hálózat túlterhelődött.

Megújulók szerepe: segíthetnek, de nem önmagukban

A pozitív oldalon: a napsütés nemcsak forróságot, hanem rekordmennyiségű napenergia-termelést is hozott. 2025 júniusában az EU történetének eddigi legmagasabb havi napenergia-hozamát regisztrálták. A nappali csúcsidőben – amikor a hűtés iránti kereslet a legnagyobb – a napenergia segített egyensúlyban tartani a rendszert: Hollandiában a termelés 40%-a, Görögországban 35%-a napenergiából származott. Mint azt korábban megírtuk tavaly a napelemes rendszerek adták a hazai áramtermelés negyedét.

Pawel Czyak, az Ember’s Europe policy igazgatója szerint:

A hőhullám során a nukleáris létesítmények hűtési kihívásokkal küzdöttek, miközben az erős napenergia-termelés segített stabilizálni a rendszert.

Ugyanakkor a szélerőművek teljesítménye jelentősen visszaesett a szélcsend miatt. Finnországban a szélenergia szinte teljesen leállt, az ország hidrogenerációval próbálta pótolni a kiesést – kevés sikerrel. Az Egyesült Királyságban a hőhullám hetében a szélenergia mindössze 5%-át adta az energiamixnek, míg a gázrészarány több mint 33%-ra ugrott.

  • A jelenlegi infrastruktúra számos ponton még mindig a múlt klímaviszonyaira van tervezve – ha nem történik modernizáció az áramkimaradást is jelenthet.

Ezek a szélsőségek aláhúzzák a napenergia növekvő szerepét a hőhullámokkal szembeni ellenálló képességben, ugyanakkor azt is megmutatják, hogy a megújulók önmagukban nem jelentenek csodafegyvert – csak akkor, ha energiatárolással és okosabb hálózatokkal támogatják őket - zárja cikkét az euronews.

 

