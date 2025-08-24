Biciklisek és gyalogosok örülhetnek: készül a kényelmesebb átkelő

Gőzerővel zajlik az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél a régi gyalogos- és kerékpáros híd kiváltása, írja a feol.hu. A több mint 80 méter hosszú, 193 tonnás szerkezetet nyolc részben szállították a helyszínre, melyeket párosával illesztenek össze a hídépítés során, így négy nagyobb elem kerül majd a helyére. Jelenleg a korrózióvédelem és az illesztések előkészítése folyik.

Javában zajlik a hídépítés a Velencei pihenő térségében.

Fotó: MKIF Zrt.

Hídépítés: Nagy változás jön az M7-es pihenőjénél

Az új átkelő a mostaninál szélesebb, 4,5 méter lesz, emelkedése is enyhébb, így biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosít majd a gyalogosoknak és kerékpárosoknak. A főváros felé vezető oldalon a járom már elkészült, a Balaton irányában pedig október közepéig építik meg a tartószerkezetet.

A beruházásra azért volt szükség, mert a régi, 3 méter széles híd felújítása drágább lett volna, ráadásul a 2027-re tervezett autópálya-bővítés miatt sem maradhatott volna meg. A kivitelezés idején időszakosan lezárják a Velencei pihenő parkolóit, a főpályát érintő korlátozásokról pedig az MKIF Zrt. ad előzetesen tájékoztatást.

Teljes cikk a feol.hu-n.