augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsúzik a régi gyalogoshíd

1 órája

Biciklisek és gyalogosok örülhetnek: készül a kényelmesebb átkelő

Címkék#szerkezet#gyalogos#Velencei pihenő#kerékpáros#autópálya

Új gyalogos- és kerékpáros átkelő épül az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél. A hídépítés célja, hogy a régi, elavult szerkezet helyett egy szélesebb és biztonságosabb átjáró szolgálja a közlekedőket.

Duol.hu

Gőzerővel zajlik az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél a régi gyalogos- és kerékpáros híd kiváltása, írja a feol.hu. A több mint 80 méter hosszú, 193 tonnás szerkezetet nyolc részben szállították a helyszínre, melyeket párosával illesztenek össze a hídépítés során, így négy nagyobb elem kerül majd a helyére. Jelenleg a korrózióvédelem és az illesztések előkészítése folyik.

hídépítés
Javában zajlik a hídépítés a Velencei pihenő térségében.
Fotó: MKIF Zrt.

Hídépítés: Nagy változás jön az M7-es pihenőjénél

Az új átkelő a mostaninál szélesebb, 4,5 méter lesz, emelkedése is enyhébb, így biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosít majd a gyalogosoknak és kerékpárosoknak. A főváros felé vezető oldalon a járom már elkészült, a Balaton irányában pedig október közepéig építik meg a tartószerkezetet.

A beruházásra azért volt szükség, mert a régi, 3 méter széles híd felújítása drágább lett volna, ráadásul a 2027-re tervezett autópálya-bővítés miatt sem maradhatott volna meg. A kivitelezés idején időszakosan lezárják a Velencei pihenő parkolóit, a főpályát érintő korlátozásokról pedig az MKIF Zrt. ad előzetesen tájékoztatást.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu