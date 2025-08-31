augusztus 31., vasárnap

Családi program

57 perce

Szeptemberben jöhet még két vásár

Címkék#vásárfia#lángosozás#dunaújvárosi#család

A kirakodóvásárok sok család életében nem a bevásárlásról szólnak. Dunaújvárosban is inkább egy remek hétvégi programról.

Agárdy Csaba
Szeptemberben jöhet még két vásár

Szörpökkel és lekvárokkal is gazdagíthatjuk a spájzunkat a vásárban

Fotó: Agárdy Csaba

Dunaújvárosban is sok családnál hangzik el a kérdés hétvégén, vasárnap lesz vásár? Ilyenkor valaki a számítógép elé ül, és az interneten megnézi, lesz, avagy sem. Ha pedig lesz, akkor nagy valószínűséggel nem sokkal később útra kell idősebb és fiatal, és néhány perc után már a dunaújvárosi vásártéren találják magukat. Hétvégi program.

hétvégi
Ízletes sült kolbászt is kóstolhatunk a vásárban. Két hetente hétvégi program
Fotó: Agárdy Csaba

Hétvégi nézelődés, ételkóstolás

Jöhet a nézelődés, a sült kolbász, a hekkevés, a lángosozás, vagy éppen a kürtöskalács kóstolása. A felnőttek számára pedig ott van a hideg sör, vagy éppen a fröccs, télvíz idején pedig a forralt bor, vagy a tea. A sorok között sétálgatva, bámészkodva az is talál magának vásárfiát, aki eredetileg nem is vásárlási céllal érkezett a Papírgyári útra. Ha már ennyit áldoztunk a kedvelt vasárnapi vásárok előtt, nézzük meg, szeptemberben mikor is rendeznek Dunaújvárosban kirakodóvásárt. Erre a hónapra kettő jut belőle: az elsőt 14-én, a másodikat 28-án tartják meg a szervezők.

 

