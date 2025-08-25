A legkisebb háztól a legnagyobb bulikig – kontrasztok hete

Fesztivál a Városháza téren, megtaláltuk a város legkisebb eladó házát, beach partyt tartottak Kisapostagon, borzalmas gyerekgyilkosság történt Nagydorogon, labdarúgó sikerek a Fejér Vármegyei Kupában, bevásárlás a piacon és egy sajnálatos halálhír a hét utolsó napjára: ez történt Dunaújvárosban és környékén az elmúlt héten. A heti hírösszefoglaló augusztus 18. és 24. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.

Beach Party a heti hírösszefoglalóban

Fotó: Horváth László

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. augusztus 18., hétfő

Fesztiválhangulat a Városháza téren – Peter Šrámek koncertje mindenkit elvarázsolt! (képgalériával és videóval)

Vasárnap is folytatódtak a Szent István-napi ünnep és gasztrovásár programjai a dunaújvárosi Városháza téren.

2025. augusztus 19., kedd

Fotókon Dunaújváros legkisebb eladó háza, így néz ki egy igazi minikuckó

Nem akármilyen különlegességre bukkantunk az ingatlanpiacon. Megtaláltuk Dunaújváros legkisebb eladó házát, mutatjuk, hogy is néz ki kívül és belül.

2025. augusztus 20., szerda

Kisapostagi Beach Party: ahol a Duna partja Hawaii-t idézte (képgalériával, videóval)

Hawaii, DJ, pálmafák és napsütés - mi kell még?.. Augusztus 16-án csak úgy pezsgett a víz a kisapostagi Beach Party rendezvényen. Olyan szuper hangulat volt, hogy akár neves tengerparti helyek is megirigyelhetnék.

2025. augusztus 21., csütörtök

Borzalmas gyerekgyilkosság, megölték a kéthetes csecsemőt

Eltűnés miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú ügyében. A csecsemőt később holtan találták meg, gyilkosság áldozata lett.

2025. augusztus 22., péntek

Mészárlás Adonyban, bravúros nagyvenyimi siker – galériákkal

Gólokban és fordulatokban is gazdag nyitányt tudhat maga mögött a labdarúgó Fejér Vármegyei Kupa első fordulója. A városkörnyéki együttesek közül az Adony otthon a kör legtöbb gólját szerezve ütötte ki a Kulcsot – mészárlás volt pályájukon.

2025. augusztus 23., szombat

A megosztott dunaújvárosi piac

A dunaújvárosi piacon péntek délelőtt érdekes látvány fogadta az arra járót. A piacnak egy majdnem harmadnyi része üres volt, a másik része pedig nagyforgalmat bonyolított. Már a közelgő őszre gondolva nézelődtünk. Kápia- és almapaprika a piacon.

2025. augusztus 24., vasárnap