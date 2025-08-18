1 órája
Szeptembertől akár 160 km/órás sebességgel is utazhatunk Budapest felé
Ünneplések, elismerések, eladások, bosszankodás és remény: ez történt Dunaújvárosban és környékén az elmúlt héten. A város ikonikus víztornya gazdát keres, a Szent István-napi programokat a hőség fújta le, a Dunaferr sorsa továbbra is kérdéses, miközben egy elismert orvos és egy halászléfőző mester is a figyelem középpontjába került. A heti hírösszefoglaló augusztus 11. és 17. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.
2025. augusztus 11., hétfő
Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra
Kisapostag új díszpolgára nemcsak orvosként, hanem a falu életének aktív alakítójaként is ismert. Dr. Horváth Ágota neve egyet jelent az önzetlenséggel, a hagyományok megőrzésével és a közösség szolgálatával.
Kevés szebb és meghatóbb elismerés létezik annál, mint amikor az embert a saját közössége emeli ki és öleli magához. Azok, akik nap mint nap látják tetteit, ismerik élete apró rezdüléseit, tudják, mennyi szív és lélek rejlik a mindennapi cselekedetek mögött. Egy kis faluban, mint Kisapostag, ez az elismerés még különlegesebb, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, és az emberi kapcsolatoknak más a súlya, más a mélysége. Dr. Horváth Ágota, a település mosolygós, szerethető alakja, nemrég vehette át a Díszpolgári címet. Ennek kapcsán ültünk le vele beszélgetni hivatásról, elhivatottságról, hagyományokról és a közösségről, amelyhez szívvel-lélekkel tartozik.
Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése
A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el. A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling, a.s.-tól. Az ajánlat azonban nem érte el a minimálárat, és az előírt ajánlati biztosítékot sem fizették be.
2025. augusztus 12., kedd
Dunaferr: hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját!
Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton. A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában lévő 375 m²-es felépítmény Dunaújvárosban, egy 6.664 m²-es önkormányzati telken található, és évtizedekig a vállalat dolgozóinak pihenését, sport- és közösségi programjait szolgálta.
A pályázat augusztus 22-én nyílik meg, és szeptember 1-jén zárul, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehet ajánlatot tenni. A minimálár és a becsérték egyaránt nettó 38 millió forint, és a nyertes személyét kizárólag a legmagasabb vételár határozza meg.
2025. augusztus 13., szerda
Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei
Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.
2025. augusztus 14., csütörtök
A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak
Lakossági fórumot tartottak Mezőfalván az elviselhetetlen bűz miattFotók: Horváth László
Forró hangulatú lakossági fórumon adtak hangot elégedetlenségüknek a falubeliek, akikhez csatlakoztak a szomszédos településről érkezettek is. Több, mint háromszáz ember gyűlt össze a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében és a ház előtt a lakossági fórum apropóján, hogy szembesítse a lakossági véleményekkel Mezőfalva képviselő-testületét és az érintett cégek képviselőit.
Hazetomika: a fiatal dunaújvárosi rapper, aki felkavarja a trap világát!
A dunaújvárosi Hazetomika – polgári nevén Oláh Tamás – 2007-ben született, mégis már most az egyik legmegosztóbb fiatal a hazai rapközegben. A Gitano című dalával robbant be a SoundCloudon, azóta pedig Mollywood oldalán láthatjuk különböző fellépéseken és interjúkban, legutóbb Balázskicks műsorában és a Plázson.
2025. augusztus 15., péntek
Gyászol a kórház kollektívája
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 7-én, a Krónikus Belgyógyászati Osztályon érte a halál - adta hírül a kórház közösségi oldala. Killer Zoltánné, született Tóth Zsuzsanna Katalin 1987. április 1-jétől egészen 2022. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Különleges figyelmet igénylő személyisége ellenére mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte feladatait, alkalmazkodva a kórházi közösséghez. A kórház vezetése és egykori kollégái szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá, utolsó időszakában is gondoskodó figyelemmel kísérték mindennapjait.
2025. augusztus 16., szombat
Eladó a víztorony
Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló, 1. számú víztorony hamarosan új tulajdonosra találhat. A most meghirdetett nyilvános pályázat keretében eladó víztorony, amely három, teljesen közművesített ingatlanegységből áll, és évtizedek óta a város egyik meghatározó jelképe. Dunaújváros ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú víztornya – amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült – most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület három, külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.
Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték!
Csendes kezdés a Szent István-napi ünnepenFotók: Mészáros Réka
Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban. A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.
Gyorsabban érünk majd Budapestre vonattal, csak nem a Délibe!
Szeptember 1-jétől jelentős változás lép életbe a Dunaújvárost is érintő vasúti közlekedésben. Az új vasúti menetrend szerint a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztésének újabb mérföldköveként a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, minden nap óránként közlekednek majd Dunaújváros és Kőbánya-Kispest között.