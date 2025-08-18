Szeptembertől akár 160 km/órás sebességgel is utazhatunk Budapest felé

Ünneplések, elismerések, eladások, bosszankodás és remény: ez történt Dunaújvárosban és környékén az elmúlt héten. A város ikonikus víztornya gazdát keres, a Szent István-napi programokat a hőség fújta le, a Dunaferr sorsa továbbra is kérdéses, miközben egy elismert orvos és egy halászléfőző mester is a figyelem középpontjába került. A heti hírösszefoglaló augusztus 11. és 17. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. augusztus 11., hétfő

Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra

Kisapostag új díszpolgára nemcsak orvosként, hanem a falu életének aktív alakítójaként is ismert. Dr. Horváth Ágota neve egyet jelent az önzetlenséggel, a hagyományok megőrzésével és a közösség szolgálatával.

Kevés szebb és meghatóbb elismerés létezik annál, mint amikor az embert a saját közössége emeli ki és öleli magához. Azok, akik nap mint nap látják tetteit, ismerik élete apró rezdüléseit, tudják, mennyi szív és lélek rejlik a mindennapi cselekedetek mögött. Egy kis faluban, mint Kisapostag, ez az elismerés még különlegesebb, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, és az emberi kapcsolatoknak más a súlya, más a mélysége. Dr. Horváth Ágota, a település mosolygós, szerethető alakja, nemrég vehette át a Díszpolgári címet. Ennek kapcsán ültünk le vele beszélgetni hivatásról, elhivatottságról, hagyományokról és a közösségről, amelyhez szívvel-lélekkel tartozik.

Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése

A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el. A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling, a.s.-tól. Az ajánlat azonban nem érte el a minimálárat, és az előírt ajánlati biztosítékot sem fizették be.