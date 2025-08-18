augusztus 18., hétfő

2 órája

Szeptembertől akár 160 km/órás sebességgel is utazhatunk Budapest felé

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!

Duol.hu

Ünneplések, elismerések, eladások, bosszankodás és remény: ez történt Dunaújvárosban és környékén az elmúlt héten. A város ikonikus víztornya gazdát keres, a Szent István-napi programokat a hőség fújta le, a Dunaferr sorsa továbbra is kérdéses, miközben egy elismert orvos és egy halászléfőző mester is a figyelem középpontjába került. A heti hírösszefoglaló augusztus 11. és 17. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.

heti hírösszefoglaló
Menetrendváltozás a heti hírösszefoglalóban
Forrás: wikiwand.com

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. augusztus 11., hétfő

Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra

 

Kisapostag új díszpolgára nemcsak orvosként, hanem a falu életének aktív alakítójaként is ismert. Dr. Horváth Ágota neve egyet jelent az önzetlenséggel, a hagyományok megőrzésével és a közösség szolgálatával.

Kevés szebb és meghatóbb elismerés létezik annál, mint amikor az embert a saját közössége emeli ki és öleli magához. Azok, akik nap mint nap látják tetteit, ismerik élete apró rezdüléseit, tudják, mennyi szív és lélek rejlik a mindennapi cselekedetek mögött. Egy kis faluban, mint Kisapostag, ez az elismerés még különlegesebb, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, és az emberi kapcsolatoknak más a súlya, más a mélysége. Dr. Horváth Ágota, a település mosolygós, szerethető alakja, nemrég vehette át a Díszpolgári címet. Ennek kapcsán ültünk le vele beszélgetni hivatásról, elhivatottságról, hagyományokról és a közösségről, amelyhez szívvel-lélekkel tartozik.

Tovább

Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése

A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el. A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling, a.s.-tól. Az ajánlat azonban nem érte el a minimálárat, és az előírt ajánlati biztosítékot sem fizették be. 

Tovább

2025. augusztus 12., kedd

Dunaferr: hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját!

 

Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton. A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában lévő 375 m²-es felépítmény Dunaújvárosban, egy 6.664 m²-es önkormányzati telken található, és évtizedekig a vállalat dolgozóinak pihenését, sport- és közösségi programjait szolgálta.

A pályázat augusztus 22-én nyílik meg, és szeptember 1-jén zárul, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehet ajánlatot tenni. A minimálár és a becsérték egyaránt nettó 38 millió forint, és a nyertes személyét kizárólag a legmagasabb vételár határozza meg. 

Tovább

2025. augusztus 13., szerda

Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei

 

Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.

Tovább

2025. augusztus 14., csütörtök

A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak 

Lakossági fórumot tartottak Mezőfalván az elviselhetetlen bűz miatt

Fotók: Horváth László

Forró hangulatú lakossági fórumon adtak hangot elégedetlenségüknek a falubeliek, akikhez csatlakoztak a szomszédos településről érkezettek is. Több, mint háromszáz ember gyűlt össze a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében és a ház előtt a lakossági fórum apropóján, hogy szembesítse a lakossági véleményekkel Mezőfalva képviselő-testületét és az érintett cégek képviselőit.

Tovább

Hazetomika: a fiatal dunaújvárosi rapper, aki felkavarja a trap világát!

 

A dunaújvárosi Hazetomika – polgári nevén Oláh Tamás – 2007-ben született, mégis már most az egyik legmegosztóbb fiatal a hazai rapközegben. A Gitano című dalával robbant be a SoundCloudon, azóta pedig Mollywood oldalán láthatjuk különböző fellépéseken és interjúkban, legutóbb Balázskicks műsorában és a Plázson.

Tovább

2025. augusztus 15., péntek

Gyászol a kórház kollektívája

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 7-én, a Krónikus Belgyógyászati Osztályon érte a halál - adta hírül a kórház közösségi oldala. Killer Zoltánné, született Tóth Zsuzsanna Katalin 1987. április 1-jétől egészen 2022. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Különleges figyelmet igénylő személyisége ellenére mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte feladatait, alkalmazkodva a kórházi közösséghez. A kórház vezetése és egykori kollégái szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá, utolsó időszakában is gondoskodó figyelemmel kísérték mindennapjait.

Tovább

2025. augusztus 16., szombat

Eladó a víztorony

 

Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló, 1. számú víztorony hamarosan új tulajdonosra találhat. A most meghirdetett nyilvános pályázat keretében eladó víztorony, amely három, teljesen közművesített ingatlanegységből áll, és évtizedek óta a város egyik meghatározó jelképe. Dunaújváros ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú víztornya – amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült – most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület három, külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.

Tovább

Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték!

Csendes kezdés a Szent István-napi ünnepen

Fotók: Mészáros Réka

Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban. A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.

Tovább

Gyorsabban érünk majd Budapestre vonattal, csak nem a Délibe!

Szeptember 1-jétől jelentős változás lép életbe a Dunaújvárost is érintő vasúti közlekedésben. Az új vasúti menetrend szerint a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztésének újabb mérföldköveként a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, minden nap óránként közlekednek majd Dunaújváros és Kőbánya-Kispest között.

