„A hegy csak akkor enged fel, ha készen állsz” – Szabó Gréta dietetikus és csúcshódító

Meglepődtem, amikor megláttam Szabó Gréta egy FB-videóját. Éppen a Mont Blanc csúcsára igyekezett. A felvétel szerint ugyan minden lépésért megküzdött, de ment, haladt előre. Meglepődtem, s kíváncsi voltam arra, hogy mi végre fogott bele a Szent Pantaleon Kórház Egészségfejlesztési Irodájának dietetikus munkatársa egy ilyen embert próbáló kihívásba? Beszélgettünk. Szenvedéllyel mesélt arról, hogy Európa tizenhárom országának legmagasabb pontjára már feljutott. A Mont Blanc volt, most nyáron a tizenkettedik. Egy olyan út, ami három nap alatt 4807 méteres magasságba emelte – de két évnyi elszánt felkészülés, tanulás, tapasztalatszerzés, fizikai és mentális edzés állt mögötte. A hegymászás nem verseny, nem ego. Ahogy mondta, a hegymászás szenvedély.

A hegymászás sikere: jó oktatók, jó társak és önmagunk Fotó: Szabó Gréta FB

Gréta, hegy–hegy, Gréta

Ha alaposan visszabogozzuk a múltat, akkor az egész már a gyerekkorában kezdődött. Elsőként a Duna-part fáit, szikláit hódította meg:

– Ott nőttem fel, a természet lett a második otthonom.

A hegymászás gondolata 20-as évei végén lett céllá, ekkor határozta el, hogy feljut minden európai ország legmagasabb csúcsára.

Nem romantikus elképzelés volt. Inkább tudatos építkezés. Első lépésként a Kékest pipálhatta ki, de mivel Európában azért nagyobb hegyek is jócskán vannak, így meg kellett tanulnia, a hegyi túrázás mellett hegyet is mászni. Lépésről lépésre haladt, persze időnként gyors lépéssel, de akkor ezt nem tudta. Végigjárt néhány via ferrata, azaz vasalt mászóútvonalat –, közben elvégezte a szükséges tanfolyamokat. Igyekezett a legjobbaktól tanulni. Csak kapkodom a fejem, ahogy felsorolja volt téli magashegyi képzés, megtanulta a jégcsákány- és hágóvashasználatot, mit kell tenni gleccsernél, lavinaomlásnál, sőt még túravezetői képesítést is szerzett. Fokozatosan, de szinte mohón habzsolta a csúcsokat:

– Az első négyezresemnél értettem meg, mi az a magashegyi betegség, milyen érzés oxigénhiányosan, fáradtan, éhesen mászni. De ott is tudtam: ez az én utam.

A Mont Blanc – nem csak hegy, kihívás is

A Mont Blanc megmászása három napos magas hegyi mászás volt. Ennél a csúcsnál a nehézséget nemcsak a szintemelkedés, hanem az időjárás, a hideg, a lavinaveszély, a gleccserhasadékok és a folyamatos fizikai-mentális terhelés jelenti. Elmeséli, hogy 4350 méteren ő is holtpontra került:

– Ott volt egy pillanat, amikor tényleg úgy éreztem, hogy nem bírom. Meg kellett állnom, de aztán jött néhány müzliszelet, egy kis víz, picit megpihentem, de utána ismét mentem tovább. A hegy nem enged fel csak úgy – meg kell dolgozni érte.