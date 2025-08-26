1 órája
Használt telefon vásárlás: tippek, tévhitek, buktatók
A használt mobil vásárlás ma már egyre többek számára reális alternatíva, hiszen az új készülékek ára folyamatosan emelkedik, akár a milliós kategóriát is elérve. Egy ellenőrzött előéletű, jó állapotú használt telefon viszont évekre megbízható társ lehet – ráadásul környezetbarát választás is, ha okosan választunk.
Forrás: facebook prime phone
A dunaújvárosi Prime Phone üzletben Csuri Péter nap mint nap tapasztalja, hogy a vásárlók egyre tudatosabban keresik a használt készülékeket. Mire kell figyelnünk a használt telefon vásárlásánál, milyen szempontokat vegyünk figyelembe erről kértünk tőle tanácsot. Egy biztos a mobiltelefon mindennapi életünk része, nem mindegy, hogy bosszantani fog bennünket vagy könnyebbé teszi az életünket.
– Nagyban függ az adott típus márkájától, tudásától, és természetesen befolyásolja az állapota és az újkori ára is – magyarázza Csuri Péter. Egy ütött-kopott készülék rövid távon olcsó lehet, de ha valamelyik alkatrész már sérült, az később komoly pluszköltségeket jelenthet.
Mennyire biztonságos a használt telefon vásárlás?
– Amennyiben megbízható helyről vagy személytől veszi az ember, teljesen biztonságos. Azért egy alapos ellenőrzés soha nem árt – mondja Csuri Péter. Ilyen ellenőrzés során nemcsak a kijelző, a gombok és a kamera állapotát vizsgálják, hanem az akkumulátort is.
Mikor éri meg igazán?
– Igazából bármikor lehet hosszú távra is tervezni egy jó állapotú, megbízható készülékkel – mondja a Pime Phone tulajdonosa. Tapasztalata szerint az Apple és a Samsung modellek jobban tartják az árukat, mint más gyártók telefonjai, ezért ezek a legkeresettebbek a használt piacon. A keresletet az is fűti, hogy az új készülékek egyre drágábbak. Nem ritka, hogy valaki inkább két-három éves modellt vásárol, amely szinte ugyanazt a tudást kínálja, mint a legfrissebb generáció, de jóval kedvezőbb áron.
Tévhitek a használt telefonokról
Sokan azt gondolják, hogy a használt készüléknek biztos baja van, azért adták el. Ez nem igaz
– hangsúlyozza Csuri Péter. Sok telefon azért kerül a piacra, mert a tulajdonos egyszerűen újabbat szeretne, céges flottákból pedig rendszeresen kerülnek forgalomba kiváló állapotú, alig használt mobilok.
Az egyik legnagyobb veszély azonban nem is a készülék állapota, hanem az, ha lopott telefont adnak el.
Magánszemélytől vásárolva, ha nem derül ki azonnal, hogy rejtett hibája van, vagy ne adj’ isten, tiltólistás a készülék, korántsem biztos, hogy vissza lehet kérni az árát. Üzletben viszont garancia jár, és mi például fél évtől egy évig is vállalunk jótállást használt készülékekre – emeli ki.
Érdekesség, hogy az IMEI-szám – a telefon egyedi azonosítója – önmagában sem mindig elég biztosíték. Létezik ugyanis az úgynevezett IMEI-klónozás, amikor egy tiltólistás készülék egy tiszta számot kap, és így próbálják eladni. A szaküzletek ezért több adatbázisban is ellenőrzik a telefonokat.
Mire figyeljünk új készülék vásárlásánál?
– A garanciaidőre mindenképpen. Magánszemélyeknek 10 ezertől 250 ezer forintos árkategóriáig 2 év, 250 ezer felett pedig 3 év jótállás van. Céges vásárlásnál viszont csak egy év, függetlenül az ártól.
A garancia megtartása sem mindig magától értetődő a kereskedő szerint: – Nyaralásnál például ne vigyük be a készüléket a vízbe – sós vízbe meg pláne ne –, mert hiába vízálló egy telefon, a gyártó és az eladó sem fog garanciát vállalni ázott készülékre. És persze nem hátrány, ha nem törjük össze.
Érdekességek a használt telefon vásárlás világából
- Minden mobilban van egy beázásjelző matrica, amit szervizben rögtön ellenőriznek.
- Az iPhone-ok lassítják a rendszert, ha az akku állapota romlik.
- Az IMEI-szám klónozható – ezért kell több forrásból ellenőrizni.
- A felújított telefon gyakran új akkumulátort vagy kijelzőt kap, ezért drágább, de biztonságosabb.
- A legtöbb használt mobil céges flottából származik, gyakran kiváló állapotban.
- Egy okostelefon gyártása 70–80 kg CO₂ kibocsátással jár – a használt vásárlás tehát környezetbarát döntés.