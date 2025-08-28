augusztus 28., csütörtök

Magyar Péterék adóterve kiszivárgott

1 órája

A dunaújvárosiak nem szeretnének fizetéscsökkenést

Címkék#szja#Magyar Péter politikája#adóemelés#adó

Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A háromkulcsos adórendszer terve szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó (SZJA) rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne. Ez az információ a dunaújvárosiakat is érdekelte.

Fekete Györgyi

Magyar Péter és a Tisza Párt tervei közül kiszivárgott információk szerint hatalomra kerülésük esetén háromkulcsos adórendszer jönne, a jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszer kerülne bevezetésre. Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének. A kiszivárgott információkról itt olvashatnak. De mi a véleménye a dunaújvárosiaknak?

háromkulcsos adórendszer
A bérből is fizetésből élőknek jövedelemcsökkenéssel járna a Magyar Péter háromkulcsos adórendszer terve

Szomorú lenne, ha ez megvalósulna

 Terekiné Rendes Éva éppen a tanévnyitó előkészületei után tért be egy frissítő kávézásra,amikor megszólítottuk, nagyon szívesen elmondta, hogy mi a véleménye. Éppen most tért  vissza a pedagógus bérrendezés után a közoktatásba, s most aggódva figyeli, hogy a megszerzett béremelés ismét veszélybe kerülne.

Átláthatóság helyett jönnének a trükközések, ha háromkulcsos adórendszer lenne

A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne. De nem csak ez a gond, mondta Schneider Mihály, amikor a véleményét kérve szólítottuk meg. Mint mondta közgazdászként már többször foglalkozott az adózási problémával, de úgy véli, hogy ez a tervezet több sebből vérzik:

–   A jelenlegi egykulcsos személyi jövedelmi adórendszer nyilvánvalóan egyszerűbb, de az igaz, a jelentős jövedelem különbségek között nem tesz adózás mértékében különbséget, hiszen ez Magyarországon egységesen 15% . Természetesen akinek magasabb a fizetése, jövedelme, az százalékosan ugyan annyit fizet, mint mindenki más, de összegszerűen többet, hiszen egy magas jövedelem esetén a 15 % összege jóval több. Ettől függetlenül, az alacsony fizetésűek ezt méltánytalannak tartják. 

Az is kétségtelen ugyanakkor, hogy a többkulcsos adórendszer azonnal adóelkerülési technikák garmadáját hozza el. Aztán az egyes területeken végrehajtott jelentős béremelések, orvosok, tanárok, nettó jövedelmét alaposan visszavághatja. 

– Ami azonban még fontosabb, hogyha változtatásokat akarunk, azt a teljes adórendszeren végig kell vezetni, például a tőkejövedelmek terén is, mert hamar felszaporodhatnak így az off shore cégek is. Ez egy többéves feladat, és illeszkednie kell a gazdaság és családpolitika egészéhez. Prioritások, nők adómentessége, nyugdíjrendszer, szociálpolitika... Az adózás kérdése rendkívül összetett gazdaságpolitikai átgondolást igényel, ezzel nem szabad ötletelni.

Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője is ellenzi a tervezetet. Erről bővebben itt olvashatnak.

 

