augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefogaló

33 perce

Hamar ráakadtunk egy dunaújvárosi gengszterre

Címkék#program#z42#dunaújvárosi gengszter

Napi hírmixünkben Dunaújváros és környéke legovasottabb híreit közöljük röviden.

Duol.hu

Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)

Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban. A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.

Tovább

Egyre durvább dolgokat tesz ez a dunaújvárosi gengszter, vigyázzatok vele!

Bőven akad bűnöző Dunaújvárosban. Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, többek között egy 20 éves lány járatja a bolondját a város lakóival. Most ismét szétnéztünk a rendőrség körözési listáján. Hamar ráakadtunk arra a dunaújvárosi gengszterre, aki az elmúlt 3 hónapban sorra követte el a bűncselekményeket. Még mindig szabadlábon van.

Tovább

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Tovább

Gyorsabban érünk majd Budapestre vonattal, csak nem a Délibe!

Szeptember 1-jétől jelentős változás lép életbe a Dunaújvárost is érintő vasúti közlekedésben. Az új vasúti menetrend szerint a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztésének újabb mérföldköveként a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, minden nap óránként közlekednek majd Dunaújváros és Kőbánya-Kispest között.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu