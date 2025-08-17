Hamar ráakadtunk egy dunaújvárosi gengszterre

Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)

Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban. A Városháza térre az Sn Fesztivál által szervezett rendezvény keretében érkezett körhinta, ugrálóvár, dodzsem és számos más kikapcsolódási lehetőség, a színpadon pedig változatos programok várták a közönséget. A forró nyári időjárás azonban keresztülhúzta a terveket: a legtöbben inkább a vízpart hűsítőjét választották, így a rendezvényhelyszín egész nap üresen maradt. Több árus is elmondta, hogy pangás volt, alig akadt érdeklődő.

Egyre durvább dolgokat tesz ez a dunaújvárosi gengszter, vigyázzatok vele!

Bőven akad bűnöző Dunaújvárosban. Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, többek között egy 20 éves lány járatja a bolondját a város lakóival. Most ismét szétnéztünk a rendőrség körözési listáján. Hamar ráakadtunk arra a dunaújvárosi gengszterre, aki az elmúlt 3 hónapban sorra követte el a bűncselekményeket. Még mindig szabadlábon van.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Gyorsabban érünk majd Budapestre vonattal, csak nem a Délibe!

Szeptember 1-jétől jelentős változás lép életbe a Dunaújvárost is érintő vasúti közlekedésben. Az új vasúti menetrend szerint a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztésének újabb mérföldköveként a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, minden nap óránként közlekednek majd Dunaújváros és Kőbánya-Kispest között.

