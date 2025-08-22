augusztus 22., péntek

Ünnep

1 órája

Hálaadás több mint ezer évért – galériával, videóval

Címkék#Márok Csaba#kenyér#augusztus 20#Kristofory Valter#nemzeti ünnep#Mezőfalva#Magyarország

Ünnepi szentmisével kezdődött Mezőfalván az augusztus huszadikai rendezvény, ahol Magyarország államalapítására és Szent István királyra emlékeztek a résztvevők.

Horváth László

Elsőként Kristofory Valter katolikus plébános celebrált misét, ebben kiemelte, adja a Jóisten, hogy a jövőben is meglegyen a mindennapi kenyerünk. Legyen elég erő a mezőfalvi emberekben, hogy a búzát újra és újra megtermeljék és abból éltető kenyeret süthessenek. A misét követően a templomkertben folytatódott az ünnepség. A plébános megáldotta az új kenyeret, majd Nagy Ferenc szavalta el a magyar Himnuszt, melyben az utolsó sorokat közösen mondták a résztvevők.  Márok Csaba Mezőfalva polgármestere is köszöntötte az ünneplőket. Beszédében elhangzott, amikor Géza fejedelem letelepítette a magyarokat a Kárpát-medencében, akkor nagyon jól döntött. Mi azóta is itt vagyunk és itt élünk – hálaadás több mint ezer évért. 

hálaadás
Hálaadás az új kenyérért is
Fotó: Horváth László

Ezután történeti áttekintés következett, melyben nemcsak a régi kor történelmi mozzanatai elevenedtek meg, hanem hangsúlyt kapott az 1949-ben elfogadott alkotmány. 

Hálaadás több mint ezer évért

Fotók: Horváth László

Hálaadás

A továbbiakban Márok Csaba még hozzátette, a másik jelentősége ennek a napnak az új kenyér ünneplése. Az asztalon előttünk lévő kenyerek egy itteni gazda búzájából kerültek megsütésre, tehát egy igazi mezőfalvi kenyér – emelte ki. A kenyér az élet legfontosabb része. Minden gondolatunkban benne van, mindenben beszélünk róla. Ezután néhány közeli fejlesztésről hallhattunk, majd megköszönte a sok kenyeret, melyet a szentelésre hoztak, majd megszegtek.

