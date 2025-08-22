Hálaadás több mint ezer évért – galériával, videóval

Elsőként Kristofory Valter katolikus plébános celebrált misét, ebben kiemelte, adja a Jóisten, hogy a jövőben is meglegyen a mindennapi kenyerünk. Legyen elég erő a mezőfalvi emberekben, hogy a búzát újra és újra megtermeljék és abból éltető kenyeret süthessenek. A misét követően a templomkertben folytatódott az ünnepség. A plébános megáldotta az új kenyeret, majd Nagy Ferenc szavalta el a magyar Himnuszt, melyben az utolsó sorokat közösen mondták a résztvevők. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere is köszöntötte az ünneplőket. Beszédében elhangzott, amikor Géza fejedelem letelepítette a magyarokat a Kárpát-medencében, akkor nagyon jól döntött. Mi azóta is itt vagyunk és itt élünk – hálaadás több mint ezer évért.

Hálaadás az új kenyérért is

Fotó: Horváth László

Ezután történeti áttekintés következett, melyben nemcsak a régi kor történelmi mozzanatai elevenedtek meg, hanem hangsúlyt kapott az 1949-ben elfogadott alkotmány.