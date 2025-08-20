1 órája
Hagyomány és közösségi élmények találkoznak az idei ünnepen
Tűzijáték helyett ez lesz a városunkban: így ünnepel Dunaújváros augusztus 20-án
Az augusztus 20-ai programok Dunaújvárosban idén új helyszínre költöznek: a Mondbach-kúria parkja ad otthont az államalapítás ünnepének. A városi megemlékezés és a kísérő rendezvények ezúttal nem csupán a hagyományokról, hanem a közösségi élményekről, zenei programokról és családi kikapcsolódásról is szólnak.
25 év után ismét összeálltak a Remix hősei Dunaújvárosban (képgalériával)
A Remember Remix & Géczy Dee programon ideális létszámmal vettünk részt Dunaújvárosban a Szigeten, a Tortuga bár teraszán a közelmúltban.
Miért éppen augusztus 20 Magyarország legnagyobb ünnepe?
Augusztus 20. Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely az államalapítást és az államalapító Szent István királyt állítja a középpontba. Ezen a napon emlékezünk arra a történelmi pillanatra, amikor ezer évvel ezelőtt megszületett a keresztény magyar állam, és hálát adunk az új kenyérért, az életet adó termésért is.
Szent István-napi megemlékezés és díjátadók a Klubházban: Amikor újra együtt dobban a pentelei szív – videóval
Augusztus 19-én megtelt a Pentele Klubház, ahol a közösség együtt emlékezett államalapítónkra. A Szent István-napot idén is méltó programokkal a többi között a Pro Pentele Díj átadásával és az új kenyér megszegésével ünnepelte a pentelei közösség.
