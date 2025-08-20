Hagyomány és közösségi élmények találkoznak az idei ünnepen

Tűzijáték helyett ez lesz a városunkban: így ünnepel Dunaújváros augusztus 20-án

Mondbach-kúria parkja ad otthont a városi megemlékezésnek és az augusztus 20-ai programoknak

Az augusztus 20-ai programok Dunaújvárosban idén új helyszínre költöznek: a Mondbach-kúria parkja ad otthont az államalapítás ünnepének. A városi megemlékezés és a kísérő rendezvények ezúttal nem csupán a hagyományokról, hanem a közösségi élményekről, zenei programokról és családi kikapcsolódásról is szólnak.

