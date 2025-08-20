augusztus 20., szerda

István névnap

DUOL

1 órája

Hagyomány és közösségi élmények találkoznak az idei ünnepen

Napi hírmixünkben Dunaújváros és környéke legolvasottabb híreit közöljük röviden.

Duol.hu
Hagyomány és közösségi élmények találkoznak az idei ünnepen

Fotó: Shutterstock

Tűzijáték helyett ez lesz a városunkban: így ünnepel Dunaújváros augusztus 20-án

Mondbach-kúria parkja ad otthont a városi megemlékezésnek és az augusztus 20-ai programoknak

Az augusztus 20-ai programok Dunaújvárosban idén új helyszínre költöznek: a Mondbach-kúria parkja ad otthont az államalapítás ünnepének. A városi megemlékezés és a kísérő rendezvények ezúttal nem csupán a hagyományokról, hanem a közösségi élményekről, zenei programokról és családi kikapcsolódásról is szólnak.

25 év után ismét összeálltak a Remix hősei Dunaújvárosban (képgalériával)

 

A Remember Remix & Géczy Dee programon ideális létszámmal vettünk részt Dunaújvárosban a Szigeten, a Tortuga bár teraszán a közelmúltban.

Miért éppen augusztus 20 Magyarország legnagyobb ünnepe?

20240904_illusztracio_013_VZ
 

Augusztus 20. Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely az államalapítást és az államalapító Szent István királyt állítja a középpontba. Ezen a napon emlékezünk arra a történelmi pillanatra, amikor ezer évvel ezelőtt megszületett a keresztény magyar állam, és hálát adunk az új kenyérért, az életet adó termésért is. 

Szent István-napi megemlékezés és díjátadók a Klubházban: Amikor újra együtt dobban a pentelei szív – videóval

Forrás: Szabó Róbert Zsolt

Augusztus 19-én megtelt a Pentele Klubház, ahol a közösség együtt emlékezett államalapítónkra. A Szent István-napot idén is méltó programokkal a többi között a Pro Pentele Díj átadásával és az új kenyér megszegésével ünnepelte a pentelei közösség.
