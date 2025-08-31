25 perce
Gyümölcsszezon drágasággal és hiánycikkekkel
Augusztus végén járunk. Talán némi összegzést tehetünk, milyen is volt a nyári gyümölcsszezon.
Ha feltennénk a kérdést, hogy milyen volt a nyári gyümölcsszezon, biztosan sokan vágnák rá azt, hogy drága! És van is ebben igazság. A drágaság mellett még azt állapíthatjuk meg, nemcsak borsos árú, hanem kevés is volt a hazai gyümölcs. Málnát, sárgabarackot alig láttunk, de a meggyből és a cseresznyéből is igen szűkösen álltunk, a szamóca körül is akadtak problémák, a dinnyével viszont nem volt gond.
Gyümölcsszezon több szempontból
Megkerestünk a témakörben egy szakembert, Csizmadia Györgyöt, a Venyim Gyümölcse Kertészet ügyvezetőjét.
– Ahhoz képest magasak az árak, hogy éveken keresztül stagnáltak, és ahhoz képest is, hogy húsz évvel ezelőtt 100-120 forint volt egy kiló meggy, most pedig 2000. De, ha az eltelt időt nézzük, akkor nem is olyan drága a meggy vagy a cseresznye, a három évvel ezelőttihez képest viszont tényleg sok. Az okok: túltermelés van Európában, ehhez jött a jég- és az aszálykár, hol, merre, melyik. A szamóca esetében óriási az importnyomás, ami Albániából, Egyiptomból, Görögországból és Törökországból érkezik.
Ezekben az országokban olcsó a munkaerő, elsősorban azért, mert a szamócaültetvényeket a menekülttáborok mellett hozták létre.
– Nálunk csak minimálbért tudunk fizetni a mezőgazdaságban, de ennek órabére annyi, mint egy egyiptomi napibér. Most onnan csomagolva egy kiló szamóca 1000 forintért érkezik hozzánk.
Nagy változás az is, hogy a multinacionális áruházak árrése 30-50 százalékról 300 százalékra nőtt. Mindenki ezekben az üzletekben vásárol, mert egy helyen mindent megkap.
Egyre kevesebben vásárolnak a piacokon
A nagyvenyimi szakember szerint húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, ha az ember reggel öt órakor kiment a piacra, üres asztalt találjon, most pedig még hétvégén is láthatunk így hagyott standokat, egyre kevesebben vásárolnak ezeken a helyeken.
Azután arról se feledkezzünk el, hogy a multik sokszor akcióban nagyon nyomott árakon tartják a gyümölcsöt, illetve a zöldséget. Dinnyét idén lehetett kapni 139 forintért egy kilót, de egy jó minőségűnek legalább 400 forintnak kell lennie.
Inkább az olcsó, de rossz minőségűre van igény
– Mi rendszeresen hirdetünk szedd magad akciót, a 2000 forint körüli jó minőségű koktélparadicsomot 1000-ért adjuk.
De még így sem kell, inkább az olcsó, rossz minőségűre van igény, amely szép, de ízetlen. Azért, mert éretlenül vannak leszedve, így kibírják a kéthetes utat és eladási időt. A gyümölcsnél ugyanez a helyzet.
– Mert miként is van az, hogy a nagy áruházláncokban kaphatunk alma kilóját 500 forintért, de darabját is ugyanennyiért. Az olcsó, rossz minőségű gyümölcs megvásárlása után pedig azt mondja az ember, ebből én többet nem veszek. Az a helyzet, mindent megtesz az ágazat azért, hogy leszoktassa a vásárlókat a gyümölcs megvételéről. De, aki szereti a jóízű, érett gyümölcsöt, az megkeresi a termelők direkt értékesítési pontjait, a kerteket – mondta el véleményét Csizmadia György.