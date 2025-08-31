Gyümölcsszezon drágasággal és hiánycikkekkel

Ha feltennénk a kérdést, hogy milyen volt a nyári gyümölcsszezon, biztosan sokan vágnák rá azt, hogy drága! És van is ebben igazság. A drágaság mellett még azt állapíthatjuk meg, nemcsak borsos árú, hanem kevés is volt a hazai gyümölcs. Málnát, sárgabarackot alig láttunk, de a meggyből és a cseresznyéből is igen szűkösen álltunk, a szamóca körül is akadtak problémák, a dinnyével viszont nem volt gond.

A gyümölcsszezonról beszélt nekünk a nagyvenyimi szakember, Csizmadia György

Fotó: DH-archív

Gyümölcsszezon több szempontból

Megkerestünk a témakörben egy szakembert, Csizmadia Györgyöt, a Venyim Gyümölcse Kertészet ügyvezetőjét.

– Ahhoz képest magasak az árak, hogy éveken keresztül stagnáltak, és ahhoz képest is, hogy húsz évvel ezelőtt 100-120 forint volt egy kiló meggy, most pedig 2000. De, ha az eltelt időt nézzük, akkor nem is olyan drága a meggy vagy a cseresznye, a három évvel ezelőttihez képest viszont tényleg sok. Az okok: túltermelés van Európában, ehhez jött a jég- és az aszálykár, hol, merre, melyik. A szamóca esetében óriási az importnyomás, ami Albániából, Egyiptomból, Görögországból és Törökországból érkezik.

Ezekben az országokban olcsó a munkaerő, elsősorban azért, mert a szamócaültetvényeket a menekülttáborok mellett hozták létre.

– Nálunk csak minimálbért tudunk fizetni a mezőgazdaságban, de ennek órabére annyi, mint egy egyiptomi napibér. Most onnan csomagolva egy kiló szamóca 1000 forintért érkezik hozzánk.

Nagy változás az is, hogy a multinacionális áruházak árrése 30-50 százalékról 300 százalékra nőtt. Mindenki ezekben az üzletekben vásárol, mert egy helyen mindent megkap.

Egyre kevesebben vásárolnak a piacokon

A nagyvenyimi szakember szerint húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, ha az ember reggel öt órakor kiment a piacra, üres asztalt találjon, most pedig még hétvégén is láthatunk így hagyott standokat, egyre kevesebben vásárolnak ezeken a helyeken.

Azután arról se feledkezzünk el, hogy a multik sokszor akcióban nagyon nyomott árakon tartják a gyümölcsöt, illetve a zöldséget. Dinnyét idén lehetett kapni 139 forintért egy kilót, de egy jó minőségűnek legalább 400 forintnak kell lennie.